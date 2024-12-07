10-й день протестов в Грузии: митингующих разогнали водометами и слезоточивым газом

Во время массовых протестов в Тбилиси спецназовцы разогнали демонстрантов водометами и слезоточивым газом.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Протестующих оттеснили с территории, прилегающей к парламенту.

По данным медиа, на митинге задержали одного из лидеров партии "Горчи — больше свободы" и "Коалиции за перемены", депутата Цотне Коберидзе. После освобождения он рассказал, что его избили.

Фото: Associated Press

После этого протестующие перешли на набережную и продолжили движение в сторону площади Героев и мэрии Тбилиси. Там произошло столкновение с неизвестными — сообщают, что один человек был вооружен.

По данным МВД Грузии, всего в административном порядке задержали 48 человек. Им инкриминируют неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство.

Причина протестов в Грузии

Массовые акции протеста в Грузии спровоцированы отказом правительства после парламентских выборов, на которых победителем объявили пророссийскую партию "Грузинская мечта", от переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.

Однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили не признали результаты.

Международные наблюдатели зафиксировали нарушения, в том числе давление на избирателей и манипуляции. Тбилисский суд отклонил иски оппозиции об аннулировании результатов.

Оппозиционные партии начали бессрочные акции протеста, требуя новых выборов 28 ноября Европарламент принял резолюцию, не признавшую результатов голосования, отметив многочисленные нарушения Европарламент.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от переговоров с ЕС до 2028 года и бюджетной помощи со стороны Евросоюза.

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