Джимми Картер — первый президент в истории США, достигший возраста 100 лет и рекордсмен пребывания в статусе экс-президента США.

39-й президент Соединенных Штатов Америки, 100-летний Джимми Картер заявил, что хочет дожить до президентских выборов в ноябре, чтобы проголосовать за Камалу Харрис.

Об этом пишет NTV.

Джимми Картера в Штатах долгое время высмеивали. 39-й президент США был у власти только четырехлетний срок. Теперь, в статусе "экса" и первого президента в истории США, достигшего возраста 100 лет, Картер получает гораздо большее признание.

Пока Джимми Картер тяжело болен, но он полон решимости отдать свой голос за Камалу Харрис на президентских выборах, которые состоятся в США 5 ноября.

Его жена Розалинн, с которой он прожил 77 лет, скончалась в возрасте 96 лет в ноябре 2023 года.

Бывший самый влиятельный политик западного мира сейчас находится в хосписе в своем родном городе Плейнс, штат Джорджия.

Но у Джимми Картера все еще есть одна большая цель, которая держит его в живых. По словам его внука Джейсона Картера, 100-летний мужчина намерен поучаствовать в выборах президента США 5 ноября и отдать свой голос за кандидата от своей Демократической партии Камалу Харрис.

Оглядываясь назад, критики назвали короткую эпоху правления 39 президента США неудачной.

Джимми Картер во время своей политической карьеры

Но это не помешало Картеру оставаться политически активным после поражения на выборах. На момент ухода из Белого дома ему было всего 56 лет. Политик посвятил себя главной теме, по которой он также читал лекции во время своего президентства – правам человека. Он основал Центр Картера по правам человека и был посредником в международных конфликтах. В 1994 году он активно действовал на Гаити и Боснии и Герцеговине. Спустя восемь лет Картер посетил Кубу и побеседовал с лидером Фиделем Кастро. В 2010 году он добился освобождения в Северной Корее американского гражданина, приговоренного к восьми годам принудительных работ. Основным моментом политической деятельности Картера стала Нобелевская премия мира, полученная в 2002 году за посреднические усилия и защиту прав человека.

Сторонники и критики считают, что Картер стал известен только после своего президентства. Так неудачный президент стал успешным и уважаемым экс-президентом.

Ранее в издании The Washington Post сообщили, что США после выборов могут позволить Украине наносить удары вглубь РФ.

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