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100-летняя женщина раскрыла секреты своего долголетия: что она пьет

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
537
Время на прочтение
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100-летняя женщина раскрыла секреты своего долголетия: что она пьет

Фото: pixabay.com

У англичанки 5 внуков, 11 правнуков и 8 праправнуков.

Жительница Ньюбери (Англия) Винифред "Винни" Валентайн Тигвелл, которая в феврале отпраздновала свое 100-летие, вспомнила о своих счастливых годах и рассказала о секретах долголетия.

Об этом сообщает inyourarea.

Валентайн Тигвелл даже в своем почтенном возрасте увлекается садоводством, прогулками, вязаньем, просмотром гонки и выпечкой.

Особую страсть Винни испытывает к чаю. Менеджер дома пожилых людей, где сейчас живет Винни, говорит, что даже она учится секретам долголетия у своей подопечной.

"Мы упорно работаем, чтобы поддерживать жителей в том, чтобы они жили полноценной жизнью, и празднование особых случаев и дней рождения играет немаловажную роль в этом", — сказала она.

Послеобеденный чай для Винни обязателен.

Его называют одним из секретов ее долгой жизни. А еще Винни очень любят все жильцы дома за ее восхитительное чувство юмора и оптимизм.

Добавим, что согласно последним новым исследованиям, лишь несколько чашек чая в неделю способны потенциально продлить жизнь человека, однако лишь некоторые виды улучшают здоровье и дарят долголетие.

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Дата публикации
Просмотры
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