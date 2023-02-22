100-летняя женщина раскрыла секреты своего долголетия: что она пьет

У англичанки 5 внуков, 11 правнуков и 8 праправнуков.
Жительница Ньюбери (Англия) Винифред "Винни" Валентайн Тигвелл, которая в феврале отпраздновала свое 100-летие, вспомнила о своих счастливых годах и рассказала о секретах долголетия.
Об этом сообщает inyourarea.
Валентайн Тигвелл даже в своем почтенном возрасте увлекается садоводством, прогулками, вязаньем, просмотром гонки и выпечкой.
Особую страсть Винни испытывает к чаю. Менеджер дома пожилых людей, где сейчас живет Винни, говорит, что даже она учится секретам долголетия у своей подопечной.
"Мы упорно работаем, чтобы поддерживать жителей в том, чтобы они жили полноценной жизнью, и празднование особых случаев и дней рождения играет немаловажную роль в этом", — сказала она.
Послеобеденный чай для Винни обязателен.
Его называют одним из секретов ее долгой жизни. А еще Винни очень любят все жильцы дома за ее восхитительное чувство юмора и оптимизм.
Добавим, что согласно последним новым исследованиям, лишь несколько чашек чая в неделю способны потенциально продлить жизнь человека, однако лишь некоторые виды улучшают здоровье и дарят долголетие.
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