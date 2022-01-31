100 пакетов с фентанилом нашли в спальне 13-летнего ребенка, умершего от передозировки в школе в США

100 пакетов с фентанилом нашли в спальне 13-летнего ребенка, умершего от передозировки в школе в США

После употребления фентанила мальчик потерял сознание в помещении школы, а через два дня умер.

В американском штате Коннектикут полиция обнаружила около 100 пакетов с фентанилом в доме 13-летнего мальчика, скончавшегося после передозировки наркотиками в школе в Хартфорде.

Об этом сообщает NBC News.

"Мы можем с уверенностью сказать, что фентанил, вызвавший передозировку, был тем же фентанилом, который был в спальне несовершеннолетнего", — указали правоохранители.

Отмечается, что юноша, чье имя не разглашается, умер 15 января, через два дня после того, как потерял сознание в помещении Хартфордской академии спорта и медицинских наук. Тогда вместе с ним от фентанила пострадали еще двое учеников, они уже поправились.

После инцидента полицейские провели обыск учебного заведения, в ходе которого обнаружили около 40 пакетов фентанила, спрятанных в разных местах.

"Сейчас у нас нет никаких доказательств того, что кто-то, кроме умершего несовершеннолетнего, принес фентанил в школу", - добавили в полиции.

Напомним, что в США в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году от передозировки умерли 93 тысячи человек. Предыдущий рекорд в стране установили за год до того, когда жертвами наркотиков стали 72 тысячи американцев.

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