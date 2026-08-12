100 тысяч долларов за несколько секунд: на постах Трампа зарабатывают огромные деньги

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Две американские медиаорганизации оспаривают в суде решение компании Дональда Трампа о продаже бизнесу приоритетного доступа к его публикациям в социальной сети Truth Social. Иск подали издания The Intercept и Freedom of the Press Foundation в федеральный суд Нью-Йорка.

Об этом сообщает BBC.

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Речь идет о сервисе Truth API, который позволяет платным клиентам получать посты Трампа и других популярных пользователей платформы на несколько секунд раньше, чем они становятся доступны широкой аудитории. Стоимость такого доступа может достигать 100 тысяч долларов в месяц.

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В иске продажу раннего доступа к сообщениям действующего президента США назвали «необычной, коррупционной и неконституционной». Истцы считают, что такая модель создает привилегированные условия для компаний, способных платить за получение информации раньше других.

$100 000 за право первыми читать Трампа

Представители СМИ отмечают, что несколько секунд могут иметь существенное значение, поскольку Трамп регулярно использует Truth Social для объявления важных политических и экономических решений.

В частности, его публикации могут касаться международных конфликтов, санкций, торговой политики или других решений, способных повлиять на финансовые рынки. Таким образом, по мнению истцов, платные пользователи Truth API получают возможность реагировать на потенциально важную информацию раньше остального общества.

В настоящее время, по данным BBC, более 10 компаний платят до 100 тысяч долларов ежемесячно за такой быстрый доступ.

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Сервис Truth API компания TMTG представила в середине июля. Компания заявляла, что он доставляет публикации за считанные миллисекунды и предназначен в первую очередь для бизнеса, которому требуются максимально быстрые потоки данных.

Истцы заявили о конфликте интересов

В иске особое внимание уделено финансовым связям между Трампом и компанией Trump Media & Technology Group, владеющей Truth Social.

Истцы утверждают, что через отзывной траст Трампу принадлежит около 41% TMTG, а он сам является единственным бенефициаром этого траста. Стоимость его доли оценивается более чем в 1 млрд долларов.

Руководитель адвокационного направления Freedom of the Press Foundation Сет Стерн заявил, что продажа президентом приоритетного доступа к информации, которую он сам создает, в пользу компании, которую он контролирует, является «настолько откровенно коррупционным и неконституционным», что ещё несколько лет назад такую ситуацию было бы трудно представить.

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Главный юрисконсульт The Intercept Дэвид Бралоу, в свою очередь, заявил: «Ничто не может так противоречить принципам свободной, независимой прессы, как взимание президентом платы за ранний доступ к своим публичным заявлениям».

Попытка «подвергнуть цензуре» Трампа?

В Trump Media & Technology Group отвергли обвинения и назвали истцов «левыми активистами», которые якобы пытаются использовать судебную систему для ограничения свободы слова президента.

В компании подчеркнули, что информацию от Трампа распространяют многочисленные платформы и СМИ, а некоторые из них также предлагают платные API-сервисы.

Представитель TMTG заявил, что Truth Social создавалась как платформа, «не подверженная блокировке», после того как Трамп ранее лишился доступа к другим социальным сетям. В компании также обвинили Freedom of the Press Foundation в нарушении условий использования Truth Social.

BBC обратилась в Белый дом за комментарием по поводу иска.

Теперь суду предстоит определить, может ли действующий президент США фактически извлечь финансовую выгоду из преимущества в доступе к своим собственным публичным заявлениям через компанию, в которой он владеет значительной долей.

Напомним, в среду, 12 августа, президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа текущего года по семейным обстоятельствам.

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