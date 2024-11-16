1000 дней войны: лидеры G7 сделали заявление в поддержку Украины

"Большая семерка" будет поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько нужно.

По инициативе председателя Совета министров G7, премьер-министра Италии Джорджии Мелони лидеры "Большой семерки" сделали заявление в связи с приближением тысячного дня агрессии России против Украины. Страны G7 заверили Украину в неизменной поддержке ее обороны против агрессора столько, сколько потребуется.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 16 ноября.

"Мы, лидеры "Группы семи" (G7), подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины так долго, как это потребуется. Мы солидарны, способствуя ее борьбе за суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и ее восстановление", – говорится в тексте документа.

"Большая семерка" также признала, что от российской агрессии страдает не только украинский народ, но и "уязвимые люди во всем мире".

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"После 1000 дней войны мы признаем огромные страдания, которые перенес народ Украины. Несмотря на эти трудности, украинцы продемонстрировали непревзойденную стойкость и решимость в защите своей земли, культуры и народа", – заявили лидеры стран G7.

Они подчеркнули, что РФ остается "единственным препятствием" на пути к справедливому и прочному миру. Поэтому страны "Большой семерки" намерены усилить экономическое давление на Россию посредством жестких санкций, экспортного контроля и других эффективных мер.

Напомним, избранному президенту США Дональду Трампу и президенту Российской Федерации Владимиру Путину сложно будет вести переговоры по войне в Украине, поскольку оба лидера недооценивают друг друга.

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