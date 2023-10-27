1000 кошек спасли от убоя и продажи под видом шашлыков из свинины и баранины

В китайской провинции Цзянсу полиция спасла около 1000 кошек из грузовика, направлявшегося на бойню.

Об этом пишет CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Это прекратило часть незаконной торговли, которая обманным путем продавала кошачье мясо под видом шашлыков из свинины или баранины, а также колбас.

Сообщается, что к стражам порядка обратились активисты по защите животных. Впервые они заметили большое количество деревянных ящиков с множеством кошек у кладбища. Активисты патрулировали улицы в течение шести дней, а когда грузовик начал переправлять животных на бойню, они вмешались и вызвали полицию. Впоследствии автомобиль удалось перехватить.

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Полиция и сельскохозяйственные власти с тех пор отправили животных в приют неподалеку. Торговцы должны были получить прибыль на сумму 20 500 долларов.

Один активист сказал, что в рамках незаконной операции можно продать пол килограмма кошачьего мяса примерно за 4 доллара, выдавая его за баранину и свинину. После обработки каждая кошка весит около 2 кг.

Другая активистка Хань Цзяли, участвовавшая в остановке грузовика, рассказала, что это не в первый раз и что она уже останавливала подобную незаконную торговлю ранее в Гуандуне, провинции на юге Китая.

Пока неизвестно, арестовали ли кого-то и были ли кошки бродячими или домашними животными.

Напомним, недавно работник известной китайской пивоварни помочился в резервуар с солодом. Он испортил репутацию бренда.

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