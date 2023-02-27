103-летняя женщина раскрыла главный секрет своего долголетия

Женщина говорит, что прожила так долго благодаря алкогольным напиткам.

103-летняя британка Хильда Кросс раскрыла секреты своего долголетия.

Об этом сообщает Shropshire Star.

Кросс родилась в городе Болтон 21 февраля 1920 года. Работая в прачечной во время Второй мировой войны, она познакомилась с Альфредом Кроссом и вышла за него замуж в 1944 году.

Через два года мужчина был демобилизован и стал полицейским, а после выхода на пенсию вместе с женой переехал в дом в деревню Трефнант. В 2001 году муж Кросс умер, не дожив до 90-летия.

Женщина жила в собственном доме до 100 лет, однако во время пандемии COVID-19 случайно упала и сломала ногу. После этого Кросс была вынуждена перебраться в дом престарелых.

103-й день рождения она отметила с родными.

Секретами долголетия Кросс назвала желание всегда оставаться активной и занятой. Кроме того, она уверена, что прожила так долго благодаря любимым алкогольным напиткам.

"А еще я люблю выпить бокал бренди или вина каждый вечер за ужином", — сказала женщина.

Ранее стало известно, что уроженка США Мария Браньяс Морера стала самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса.

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