ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
265
Время на прочтение
1 мин

104-летняя женщина раскрыла секреты своего долголетия

Женщина почти не употребляла алкоголь, занималась спортом и учит иностранный язык.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
© pixabay.com

104-летняя жительница американского штата Техас раскрыла секреты долголетия.

Об этом пишет издание US News & World Report.

Женщина родилась в 1922 году в Луизиане и считает, что у нее хорошая наследственность: ее мать дожила до 92 лет, а сестры — до 90 и 95. Она никогда не курила, практически не употребляла алкоголь и советует поступать так же всем, кто хочет дожить до 100 лет.

Долгожительница придает большое значение физической активности. С 45 до 95 лет она регулярно занималась спортом. Тренировки не прекратились даже после замены в 92 года коленного сустава.

Чтобы не потерять ясность ума, женщина занимается живописью. Кроме того, в 95 лет она начала учить французский язык.

Ранее сообщалось, что считавшийся самым старшим Ян Стинберг мужчиной в Южной Африке, умер в новогодний день 2026 года, спустя всего несколько часов после празднования своего 121-го дня рождения. Бывший могильник, рыболов и кедди на поле для гольфа скончался от нападения астмы в кругу семьи.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie