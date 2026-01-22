106-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия

Мужчина связал долголетие со спортом / © Getty Images

106-летний житель американского штата Гавайи отпраздновал день рождения тренировкой в спортзале.

Об этом сообщает издание Hawaii News Now.

Джеймс Чоу родился в Китае в 1920 году. После войны он работал на сахарной плантации на Мауи, а в 1950-е переехал на Оаху. Позже он стал профессором инженерного дела в Гавайском Маноаском университете.

В 68 лет Чоу ушел на пенсию. Вскоре у него диагностировали сахарный диабет. После этого мужчина стал регулярно ходить в спортзал и тренируется до сих пор. Он считает, что именно в физических упражнениях состоит секрет его долголетия.

Чоу также придерживается простого рациона: он ест тофу, рис, свежие фрукты и овощи.

Напомним, Ян Стинберг, считавшийся старейшим мужчиной в Южной Африке, умер в новогодний день 2026 года, всего через несколько часов после празднования своего 121 дня рождения. Он умер от приступа астмы в кругу семей.