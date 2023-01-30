106-летняя женщина, не знающая причин своего долголетия, дала совет молодежи: что она сказала

Жительница США из штата Айова, которая отметит свой 107-й день рождения 12 февраля, дала совет молодежи.

Об этом сообщает Southeast Iowa Union.

Ида Странк из Вильямсберга родилась в 1916 году. Кроме нее, ее родители имели еще 10 детей. Семья была не очень богатой, поэтому долгие годы Странк имела только два платья: одно для школы, а второе – для дома.

С детства она много работала на ферме, затем устроилась на фабрику продуктовой компании Quaker Oats, а позже занималась рассылкой семян и рассады.

Женщина вышла замуж, однако детей в браке не родилось. После смерти мужа в 1990 году Странк много занималась шитьем и садоводством.

106-летняя женщина призналась, что не знает причин своего долголетия, однако она дала совет молодежи. "Всегда занимайтесь чем-нибудь!" – коротко сказала она.

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