109 белорусских политзаключенных на свободе: какую роль сыграла Украина в гуманитарной операции

Политзаключенные / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Польшу и Литву успешно доставили 109 бывших белорусских политзаключенных.

Об этом пишет Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Благодаря слаженному сотрудничеству Украины с международными партнерами на свободу вышли представители белорусской оппозиции, журналисты и общественные деятели, годами подвергавшиеся политическим преследованиям.

«В Варшаве их встречали родственники, волонтеры, журналисты и дипломаты», — говорится в сообщении.

По информации штаба, часть уволенных останется в Польше, остальные продолжат путь в Литву.

Координационный штаб поблагодарил США, правительства европейских стран и всех партнеров, присоединившихся к этой гуманитарной миссии, за поддержку и солидарность в защите прав человека.

Напомним, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что 13 декабря между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. По запросу и при содействии американских партнеров Украине передано 114 гражданских граждан, в том числе белорусские политзаключенные и заключенные украинцы, которые содержались на территории Беларуси.