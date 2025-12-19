- Дата публикации
109 белорусских политзаключенных на свободе: какую роль сыграла Украина в гуманитарной операции
Украина сыграла ключевую роль в координации процесса.
В Польшу и Литву успешно доставили 109 бывших белорусских политзаключенных.
Об этом пишет Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Благодаря слаженному сотрудничеству Украины с международными партнерами на свободу вышли представители белорусской оппозиции, журналисты и общественные деятели, годами подвергавшиеся политическим преследованиям.
«В Варшаве их встречали родственники, волонтеры, журналисты и дипломаты», — говорится в сообщении.
По информации штаба, часть уволенных останется в Польше, остальные продолжат путь в Литву.
Координационный штаб поблагодарил США, правительства европейских стран и всех партнеров, присоединившихся к этой гуманитарной миссии, за поддержку и солидарность в защите прав человека.
Напомним, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что 13 декабря между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. По запросу и при содействии американских партнеров Украине передано 114 гражданских граждан, в том числе белорусские политзаключенные и заключенные украинцы, которые содержались на территории Беларуси.