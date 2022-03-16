11-летний беженец из Украины, самостоятельно добравшийся до границы, наконец-то нашел свою маму: фото

11-летний беженец из Украины, самостоятельно добравшийся до границы, наконец-то нашел свою маму: фото

Путешествия малого беглеца от войны завершились счастливо.

Юный украинец из Запорожья, 11-летний Хасан Чалаф, который в начале марта один-одинешенек оказался на украинско-словацкой границе, наконец-то встретился со своей мамой, братьями, сестрами и бабушкой.

Об этом сообщили в полиции Словакии.

Мать и бабушка мальчика уехали вслед за малышом из Запорожья. Старшая из женщин не могла самостоятельно передвигаться, матери Хасана приходилось заботиться о ней дома и она отважилась отпустить сына одного в далекое путешествие.

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Предварительно путь к словацкой границе преодолели четверо старших братьев и сестер. Теперь к детям присоединились наконец-то их мама и бабушка. Обе справились с нелегким путешествием благодаря волонтерам.

“Чрезвычайная новость. Мать и бабушка 11-летнего Хасана находятся в Словакии, семья вместе. Невозможное стало реальностью", — говорится в сообщении словацкой полиции в Facebook.

Напомним, 11-летний мальчик из Запорожья прибыл на словацкую границу, имея в руках только полиэтиленовый пакет, паспорт и номер телефона, записанный ручкой на руке.

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