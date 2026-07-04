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11-летний мальчик убил восемь монахов — детали трагедии
Восемь буддийских монахов погибли, еще более 10 человек получили ранения во время процессии на северо-востоке Таиланда. Их сбил 11-летний мальчик, управлявший пикапом родителей.
В Таиланде произошло смертельное ДТП с участием 11-летнего мальчика, который сел за руль родительского пикапа. Автомобиль врезался в колонну буддийских монахов, совершавших паломничество.
Об этом сообщает AP.
Трагедия произошла в провинции Мукдахан, примерно в 600 километрах от Бангкока. Группа из 35 монахов отправилась в 260-километровое паломничество в провинцию Убонратчатхани, но уже через 30 минут после начала маршрута в них врезался пикап.
По данным полиции, мальчик без разрешения взял автомобиль родителей, не справился с управлением и съехал с дороги. Камеры наблюдения зафиксировали, что монахи двигались по колонне по обочине в момент наезда.
Пятеро погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Правоохранители изъяли автомобиль для экспертизы и выясняют все обстоятельства аварии. Мальчик был задержан, его допросят с участием представителей службы защиты детей. Также полиция устанавливает ответственность родителей за то, что ребенок получил доступ к автомобилю.
Больница Мукдахана обратилась к местным жителям с просьбой срочно сдать кровь в помощь пострадавшим.
Напомним, в Николаевской области произошло ДТП — на трассе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком — девять человек погибли.