Буддисты / © Associated Press

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В Таиланде произошло смертельное ДТП с участием 11-летнего мальчика, который сел за руль родительского пикапа. Автомобиль врезался в колонну буддийских монахов, совершавших паломничество.

Об этом сообщает AP.

Трагедия произошла в провинции Мукдахан, примерно в 600 километрах от Бангкока. Группа из 35 монахов отправилась в 260-километровое паломничество в провинцию Убонратчатхани, но уже через 30 минут после начала маршрута в них врезался пикап.

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По данным полиции, мальчик без разрешения взял автомобиль родителей, не справился с управлением и съехал с дороги. Камеры наблюдения зафиксировали, что монахи двигались по колонне по обочине в момент наезда.

Пятеро погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Правоохранители изъяли автомобиль для экспертизы и выясняют все обстоятельства аварии. Мальчик был задержан, его допросят с участием представителей службы защиты детей. Также полиция устанавливает ответственность родителей за то, что ребенок получил доступ к автомобилю.

Больница Мукдахана обратилась к местным жителям с просьбой срочно сдать кровь в помощь пострадавшим.

Напомним, в Николаевской области произошло ДТП — на трассе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком — девять человек погибли.

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