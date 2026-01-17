11-летний мальчик застрелил отца из-за отобранного планшета - детали инцидента

Выстрел / © pixabay.com

В Пенсильвании11-летний мальчик подозревается в убийстве своего отца после того, как у него отобрали игровую приставку Nintendo Switch. Инцидент произошел 13 января в городе Данкеннон в доме семьи.

О происшествии сообщили американские правоохранительные органы и местное издание WGAL News 8, ссылаясь на судебные документы и заявления полиции, пишет The Guardian.

Полиция прибыла на место происшествия около 3:20 утра после сообщения о «неподвижном мужчине». На кровати в спальне, которую 42-летний Дуглас Дитц делил с женой, правоохранители обнаружили его без признаков жизни с огнестрельным ранением головы. Спальня родителей была соединена с детской комнатой мальчика через гардероб.

Согласно документам суда, мальчик, которому на момент инцидента исполнилось 11 лет, стал подозреваемым. Правоохранители сообщили, что в тот день был день рождения ребенка. Он, якобы зайдя в спальню родителей, воскликнул: «Папа мертв» и, по словам свидетелей, также сказал матери: «Я убил папу».

По данным судебных документов, конфликт начался после того, как родители легли спать около полуночи, а мальчик рассердился из-за того, что его заставили прекратить игру и лечь спать. Мальчик якобы сообщил следователям: «Я выстрелил в кого-то», уточнив, что намеревался выстрелить именно в отца.

Судебные документы отмечают, что мальчик нашел ключ от сейфа с винтовкой в ящике отца. Пытаясь найти Nintendo Switch, он открыл сейф, вытащил оружие, зарядил патроны и подошел к кровати отца. Затем он «отвел курок и выстрелил в отца».

На вопрос полиции, что он ожидал от выстрела, мальчик ответил, что был «сердитый» и «не думал о последствиях». Правоохранители сообщили, что после ареста мальчику отказали во внесении залога.

