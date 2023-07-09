11-летняя девочка после отдыха внезапно начала лысеть, никакое лекарство не помогает: что произошло

В Великобритании 11-летняя девочка после того, как вернулась из отпуска, внезапно начала терять волосы. Медики диагностировали алопецию, однако лекарство ей не помогает.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Над 11-летней Лили Томсон над Файфом издевались над ее внешним видом после того, как в сентябре 2022 года ей диагностировали алопецию. У Лили начали появляться залысины по возвращении из отпуска с семьей, считавшей, что она теряет волосы из-за того, что ее косы слишком туго заплетены. Но в конце концов дерматолог поставил ей диагноз "алопеция".

Семья Лили сказала, что "яркая и уверенная в себе" девочка становилась все более изолированной, поскольку скрывать пятна на ее голове становилось все труднее.

Шерил Уилкинсон, тетя Лили, рассказала: "Мы начали замечать небольшие залысины размером с монету, когда вернулись из отпуска прошлого года. Мы думали, что это произошло из-за косов, которые она заплела на каникулах, но они продолжали увеличиваться. Врачи сделали несколько анализов крови и направили нас к дерматологу в больницу, подтвердившему, что у нее алопеция".

Лили давали стероидный крем, прежде чем врачи перевели ее на более сильную дозу, вызвавшую ожоги на голове.

Шерил добавила: "Крем не помогал, поэтому они дали ей более сильный крем, который обжег ей всю голову и оставил очень болезненные раны. Врачи сказали, что они мало что могут для нее сделать. Они сказали, что это может быть генетическое, но мы думаем, что это может быть связано со стрессом, потому что она многое пережила".

Ее тетя заметила, что на этом проблемы девочки не закончились, поскольку ее начали травить одноклассники.

"В конце концов, она рассказала нам, что ее якобы друзья водили ее к другим людям и показывали залысины. Некоторые из них подходили к ней, говорили, что у нее рак, и смеялись над ней. Это было разрушительным для ее уверенности в себе. Она не хочет выходить из дома или что-то делать, потому что не хочет, чтобы кто видел ее волосы, и это разбивает ей сердце.

Семья опасается, что издевательства могут усилиться, когда она пойдет в старшую школу в следующем году. Сейчас семья собирает деньги на дорогостоящее лечение.

Напомним, мужчина женился сразу на шести женщинах и рассказал, как живет его семья.

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