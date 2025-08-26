11-летняя девочка родила ребенка: тест ДНК разоблачил жуткую правду

В США арестовали родителей 11-летней девочки / © Pexels

В США арестовали мужчину после того, как его 11-летняя падчерица забеременела и родила младенца. Оказалось, что отцом новорожденного является отчим девочки.

Об этом пишет mirror.co.uk.

34-летний отчим Дастин Уокер и 33-летняя мать Чери Уокер были арестованы на прошлой неделе после того, как ребенок родился 16 августа.

Сначала супругам было предъявлено обвинение в одном случае тяжкого преступления — небрежном отношении к ребенку, поскольку они утверждали, что не знали о беременности ребенка, а девочка не посещала врача более года.

Однако в понедельник обвинения были изменены после того, как тесты ДНК показали, что отчим имеет «99,9% совпадение ДНК» с отцом ребенка.

Уокер обвиняется в сексуальном насилии над девочкой, которой на то время было 11 лет, в период с 1 января по 16 августа, в результате чего она родила его ребенка.

Пари также было предъявлено шесть обвинений в тяжком преступлении по небрежному отношению к ребенку, включая непредоставление 11-летней девочке надлежащей медицинской помощи и надзора, когда она рожала дома. Ее мать, Чери Уокер, была обвинена в содействии сексуальному насилию над ребенком.

«Это один из самых серьезных, если не самый серьезный случай сексуального насилия над ребенком и халатного отношения к нему, который я когда-либо расследовала. Этот ребенок травмирован. Он пережил ужасное испытание. Я имею в виду, что не только кто-то забеременел ее, но она родила дома без медицинской помощи, и это будет ее жизнь до конца ее дней», — заявила помощница окружного прокурора округа Маскоги Джанет Хатсон.

Бабушка 11-летней девочки выступила в защиту супругов, сказав: «Они сделали мою дочь и зятя монстрами. Они не такие. Они любят этих детей. Они их любят».

Паре грозит пожизненное лишение свободы. Суд начнется уже в сентябре.

