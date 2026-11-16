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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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«11 миллионов россиян без туалетов»: Сикорский высмеял РФ за территориальные претензии

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подверг резкой критике Россию из-за ее требований по завершению войны в Украине и европейской безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Сикорский высмеял РФ за территориальные претензии

Сикорский высмеял РФ за территориальные претензии / © Associated Press

Вице-премьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский жестко прокомментировал требования России по окончании войны в Украине и новой архитектуре европейской безопасности. Политик напомнил, что россиян больше интересуют территориальные достижения и война, чем комфорт и благосостояние своих граждан.

Об этом Сикорский написал в Х.

Выбирают войну вместо установки туалетов: заявление Сикорского о РФ

По мнению главы польского МИД, для российских властей захват неизвестных им населенных пунктов в других странах значительно важнее, чем решение элементарных бытовых проблем миллионов россиян, которые десятилетиями живут без канализации и туалетов в собственных домах.

«Недавние требования российского правительства подсвечивают извечную проблему их политической культуры: они больше переживают о захвате чужого города, о котором никто из них раньше даже не слышал, чем 11 миллионами россиян, в чьих домах нет туалета», — написал политик.

Сибига высмеял планы Путина на европейскую безопасность

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети X высмеял инициативы Владимира Путина по пересмотру европейской архитектуры безопасности и стремления к переделу сфер влияния по сценарию «Ялты-1945».

Министр отметил, что выдвигать геополитические предложения такого масштаба может только победитель мировой войны, тогда как армия РФ за четыре года и восемь месяцев вторжения так и не смогла полностью оккупировать даже запорожское село Малая Токмачка.

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