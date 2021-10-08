11 моряков пострадали при столкновении атомной субмарины США с неизвестным объектом: что известно

11 моряков пострадали при столкновении атомной субмарины США с неизвестным объектом: что известно

По информации CNN, инцидент произошел в Южно-Китайском море.

Одиннадцать американских моряков пострадали в результате столкновения атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut (SSN-22) с подводным объектом во время дислокации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает Kitsap Sun.

По информации Тихоокеанского флота, ядерная силовая установка, а также основные помещения USS Connecticut не пострадали и "остаются полностью работоспособными".

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Сейчас судно направляется в Гуам. "Мы проведем очень тщательное расследование, чтобы выяснить, что произошло", — пообещали в Тихоокеанском флоте.

По данным издания, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, помощь им оказывал бортовой медицинский персонал. Другие моряки получили легкие травмы.

С чем именно столкнулся USS Connecticut, базирующейся в Бремертоне, — неизвестно. По предварительным данным, о судне из ВМФ, флота США или иностранного государства речи не идет.

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Инцидент произошел 2 октября в Южно-Китайском море, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

SSN-22 действовал в водах вокруг Южно-Китайского моря, поскольку США и их союзники проводили масштабную многонациональную демонстрацию силы в регионе Carrier Strike Group 21. Во время учений были замечены корабли из США, Великобритании, Японии, Австралии, Канады и Нидерландов, в том числе три авианосца.

Ранее сообщалось, что Китай направил 20 своих самолетов в район архипелага Пратас. Тайваньские военные в ответ подняли свои ВВС.

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