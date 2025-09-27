117 лет без тяжелых болезней и деменции: ученые раскрыли секреты долголетия самой старшей женщины мира

Секретом долголетия 117-летней женщины из Испании оказались иммунитет и генетика / © pixabay.com

Биологи провели комплексное исследование организма Марии Браньяс Мореры, которой не стало в 117-летнем возрасте, и узнали секреты долголетия. Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско, а с 1915-го жила в Каталонии.

Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Medicine.

За год до смерти женщина согласилась на исследования, в ходе которых ученые собрали образцы крови, слюны, мочи и кала. Это позволило создать подробную картину ее биологии.

Ученые обнаружили уникальные особенности организма, позволившие испанской долгожительнице сохранять здоровье до последних дней. Анализ взятых у нее образцов показал, что ее биологический возраст был на 23 года меньше фактического. Причиной крепкого здоровья оказались иммунитет, генетика и здоровый биом кишечника. Морера соблюдала средиземноморскую диету, много общалась с другими людьми и каждый день пыталась узнавать что-то новое.

«Изучите меня, учитесь на моем примере», — говорила Морера, согласно воспоминаниям главного автора исследования Манеля Эстеллера.

После смерти женщины ученые обнаружили, что, несмотря на сильно укороченные теломеры, ее иммунная система оставалась чрезвычайно эффективной, а микробиом кишечника соответствовал показателям молодого человека.

Эпигенетические часы показали, что метилирование ДНК соответствовало возрасту 93-94 лет, хотя на момент взятия проб долгожительнице было 116 лет. Исследователи также отметили исключительную функцию митохондрий и чистые артерии без признаков атеросклероза. Морера пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и COVID-19, перенесшую в легкой форме благодаря мощному иммунитету.

«Такие уникальные случаи долголетия могут подсказать, как стареть более гармонично. Если бы мы могли выяснить, какие конкретные гены связаны с чрезвычайным долголетием человека и здоровой старостью, это могло бы подсказать о механизмах старения, а также о лекарственных мишенях для разработки вмешательств, которые позволят каждому жить дольше и здоровее», — сказал профессор Жоау Педру де Магальяйнш.

В исследовании данных Мореры приняли участие около 40 ученых из 20 институтов. Как отмечают авторы, хотя исследование включает только один случай, оно демонстрирует, что старение необязательно сопровождается болезнями.

