12-летний киллер застрелил не того человека во время заказного убийства

В городе Мальме, Швеция, полиция задержала 12-летнего мальчика, подозреваемого в смертельной стрельбе.

Об этом пишет Sydsvenskan.

По данным следствия, несовершеннолетний должен был совершить заказное убийство, однако ошибся с целью и застрелил 21-летнего мужчину.

Имя подозреваемого не разглашается из-за возраста, однако шведские медиа называют его «ребенок-киллер». По предварительной информации, мальчик получил 250 тысяч шведских крон за то, чтобы приехать в Мальме и ликвидировать конкретное лицо. В то же время, правоохранители считают, что погибший не был запланированной жертвой.

По данным газеты Expressen, задержание произошло во вторник, 16 декабря, после показаний очевидцев. Подросток скрылся из дома своей бабушки, в другом городе, где проживал с семи лет. Следствие считает, что он мог присоединиться к преступной группировке, специализирующейся на насильственных преступлениях.

Полиция предполагает, что настоящей мишенью был другой пассажир автомобиля, в котором был убитый. Все лица, находившиеся в автомобиле, имели судимости. Погибший ранее отбывал более двух лет заключения за грабеж, угрозы должностным лицам и другие преступления.

В Швеции несовершеннолетние уже неоднократно фигурировали по делам, связанным с взрывами, использованием ручных гранат и выполнением поручений для уголовных группировок. В то же время, этот случай стал первым в истории страны, когда в убийстве подозревают ребенка такого возраста.

Офицер полиции Мальме Расем Чебил отметил, что правоохранители фиксируют опасную тенденцию к снижению возраста лиц, привлеченных к тяжким преступлениям. По его словам, несовершеннолетних часто вербуют через социальные сети, используя тот факт, что в Швеции дети до 15 лет не могут быть приговорены к тюремному заключению.

В то же время, учитывая тяжесть преступления, прокуратура приняла решение возбудить уголовное производство против несовершеннолетнего, несмотря на его возраст.

