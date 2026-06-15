12-летняя девочка родила от родного брата-насильника: как его наказали

Насилие над детьми / © ТСН.ua

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В Чехии 12-летняя школьница попала в больницу с болью и неожиданно родила ребенка, не зная о своей беременности. Тест ДНК подтвердил: отцом является родной 16-летний брат девочки, ранее изнасиловавший ее.

Об этом пишет Express.

16-летний подросток избежал реального тюремного заключения после того, как его сестра узнала о беременности во время госпитализации из-за сильной боли.

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Молодого человека приговорили к трем годам условного срока за изнасилование сестры в их общем доме в 2024 году. Когда девочку доставили в больницу, медики сообщили, что у нее начинаются роды. Вскоре девочка родила.

После этого ребенок обвинил брата в изнасиловании. Тест на отцовство окончательно подтвердил, что отцом новорожденного является ее 16-летний брат. Ребенка отдали под опеку.

Суд в Чехии установил, что молодой человек начал сексуально добиваться своей сестры еще, когда ему было 15 лет. Это происходило в доме их родителей в Карловарском крае на западе страны.

Изнасилование произошло в конце 2024 года. Девочка долго молчала о том, что с ней случилось. Когда ее живот начал заметно увеличиваться, родственники просто решили, что ребенок набрал вес.

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Впоследствии девочка пожаловалась на сильную боль, и прошлым летом ее срочно госпитализировали. Местные власти заявили, что ситуация стала «настоящей катастрофой» для семьи и «сразу стала предметом разговоров в городе».

Нападающий явился в суде 12 июня. Он избежал тюремного заключения. Суд назначил юноше трехлетний условный срок, обязал пройти терапию для сексуальных преступников и выплатить жертве компенсацию более 10 тыс. фунтов стерлингов (около 592 тыс. грн).

«Это была настоящая катастрофа для семьи. Им было очень тяжело с этим справиться. Конечно, это сразу стало предметом разговоров в городе», — заявили чешские власти.

К слову, в Кировоградской области мужчина проник в детский дом в Александрийском районе и изнасиловал 15-летнюю воспитанницу. Преступление остановили работники заведения после того, как девушка очнулась, а ее подруга позвала на помощь. Злоумышленнику сообщили о подозрении и взяли под стражу.

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