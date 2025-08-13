- Дата публикации
12-летняя девочка сбежала из дома из-за плохой оценки: ее изнасиловали 200 мужчин
Правоохранители спасли девочку после 3 месяцев секс-рабства.
В Индии из секс-рабства спасли 12-летнюю девочку. Ее за три месяца изнасиловали более 200 мужчин.
Об этом пишет dailymail.co.uk
Девочка из Бангладеш сбежала из дома из-за плохих оценок. Она провалила экзамен в школе и побоялась, что ее побьют родители.
По данным полиции, знакомая девочки переправила ее через границу и продала в секс-индустрию. За три месте девочку изнасиловали более 200 мужчин.
«Эта девочка еще даже не достигла подросткового возраста, но ее детство было украдено такими монстрами, которые торгуют людьми», — сказал Абрахам Матай, основатель и глава Harmony Foundation.
Активист Мадху Шанкар сказал: «Я часто видел несовершеннолетних девочек, которые попрошайничают в районах Ваши и Белапур. Их часто похищают из деревень еще младенцами, привозят в города, а затем эксплуатируют. Их опекают одна или две пожилые женщины, которые также заставляют их заниматься проституцией. Им даже делают гормональные инъекции, чтобы они раньше достигли половой зрелости».
Сексуальное насилие над детьми в Индии стало серьезной проблемой.
Согласно анализу организации «Child Rights and You», с 2016 по 2022 год количество случаев сексуального насилия выросло на 96%.
Напомним, во Франции бывший хирург приговорен к 20 годам тюрьмы за изнасилование 299 детей, в том числе собственных племянниц.