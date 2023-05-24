12-летняя девочка выпрыгнула из самого высокого аттракциона в попытке выжить: что произошло

12-летняя австралийка была вынуждена прыгнуть с неисправного высокоскоростного аттракциона после того, как ее ремень безопасности не сработал.

Инцидент произошел на аттракционе Mega Drop, который позиционируется как "самый высокий передвижной аттракцион свободного падения в Австралии", в тематическом парке Dreamworld. Об этом пишет 9News.

Холли вместе со своей подругой Авой оказались на грани взлета на 40 метров в воздух на ошеломляющей скорости 210 км в час без поясов безопасности.

Аттракцион Mega Drop / Фото: 9news.com.au

Когда аттракцион начал двигаться, девочки поняли, что их сиденья не заблокированы и не закреплены.

Сначала считая, что это шутка, подруги вскоре испытали страх. Аве удалось застегнуть ремни безопасности и отчаянно вцепиться в них. Впрочем, этого не удалось сделать Холли. Девочка не смогла дотянуться и решила, что ей нужно будет прыгнуть и "сломать несколько костей", чтобы избежать смерти. Она прыгнула с высоты 6 метров.

"Я подумала: "Ну, я или прыгну и, возможно, сломаю несколько костей, или поднимусь и умру. И я подумала: "Знаешь что, сломать кости лучше, чем потерять свою жизнь". Итак, я прыгнула", — поделилась девочка.

Сотрудник парка развлечений нажал на аварийную кнопку, чтобы помешать Аве подняться выше, но у нее началась паника после того, как она подумала, что Холли умерла, спрыгнув с аттракциона.

Парамедики сразу поспешили к Холли, которая сломала ногу во время падения. Сейчас девочка восстанавливается дома.

Холли с мамой / Фото: 9news.com.au

Тем временем, следователи по охране труда и технике безопасности Квинсленда расследуют инцидент.

Напомним, в Индии врачи вытащили из желудка мужчины 20-сантиметровую бутылку. Он не объяснил, как она очутилась в его животе.

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