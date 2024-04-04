12-летняя девочка, вышедшая замуж за 63-летнего священника, взята под защиту полиции

В Гане 12-летнюю девочку, вышедшую замуж за 63-летнего священника, взяли под защиту полиции.

Об этом пишет BBC.

Нуумо Боркетей Лоуэ Цуру XXXIII, духовный лидер района Нунгуа столицы Аккры, женился на неизвестном ребенке во время грандиозной церемонии в субботу, 30 марта.

Кадры венчания были показаны местным новостным каналом, на которых видна молодая девушка в простом платье и соответствующем головном уборе. Ее новый "муж" также положил ей на голову зеленый венок.

Кадры свадебной церемонии, на которой присутствовало много людей из общины священника, повлекли за собой общественный резонанс среди многих ганцев, указывавших на незаконность этой практики.

63-летний священник женился на 12-летнем ребенке / Фото: Facebook/Ablade TV Online

Полиция быстро отреагировала на ситуацию и взяла ребенка под свою защиту.

В Гане минимальный возраст для вступления в брак составляет 18 лет, но западноафриканская страна имеет сложную историю с вредной традиционной практикой, согласно данным Центра здравоохранения и прав человека FXB при Гарвардском университете.

Детские браки были криминализированы в Гане в рамках Закона о детях в 1998 году.

ЮНИСЕФ сообщил об уменьшении количества случаев применения этого закона, но отмечает, что это трудно отследить из-за отсутствия свидетельств о рождении в некоторых районах и сложности доказывания несовершеннолетия девушки.

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что у страны все еще есть один из самых высоких показателей детских браков в мире, причем каждая четвертая девочка принудительно выдана замуж.

Полиция расследует этот инцидент, и многие местные жители одобряют ее быстрые действия.

63-летний священник женился на 12-летнем ребенке / Фото: Facebook/Ablade TV Online

Офис влиятельного священника защитил брак, заявив, что он был только церемониальным, сообщает Yahoo News.

Они также утверждали, что девочку "готовили к этой роли с шести лет", не препятствуя ее обучению, сообщает местное издание.

Полиция попыталась успокоить обеспокоенную общественность, заявив, что она связалась с министром по делам детей и департаментом социальной защиты, чтобы обеспечить 12-летней девочке необходимую поддержку. Но кадры, на которых, как сообщается, женщины на местном языке говорят девочке, чтобы она одевалась соблазнительно для своего мужа, обеспокоили многих.

Местная журналистка Зубайда Афуа Мабуно Исмаил отрицает утверждение, что брак не помешает обучению девочки.

"Аргумент здесь не в том, что она не будет ходить в школу, чего мы еще не установили. Мы говорим, что она ребенок, а не невеста", — написала она в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Как духовный лидер, священник — известный как "Гборбу Вуломо" — совершает жертвоприношение от имени общества, молится за его защиту, обеспечивает соблюдение культурных практик и проводит традиционные обряды.

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