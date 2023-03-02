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12-летнюю девочку в России отправили в детдом из-за рисунка против войны: фото

12-летнюю девочку в России отправили в детдом из-за рисунка против войны: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
691
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12-летнюю девочку в России отправили в детдом из-за рисунка против войны: фото

Фото: Associated Press

Отца, который воспитывает ребенка один, обвинили в "дискредитации" российской армии. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В среду, 1 марта, в Тульской области РФ сотрудники ФСБ арестовали 54-летнего Алексея Москалева, против которого возбудили уголовное дело из-за его антивоенных публикаций в соцсетях и "неправильного" воспитания дочери, которая принесла на урок изобразительного искусства рисунок с призывом прекратить войну.

Об этом сообщает издание Meduza.

Ученица шестого класса одной из школ в Тульской области Маша Москалева нарисовала российский флаг с надписью "Нет войне" и украинский — с надписью "Слава Украине". На рисунке также изображены ракеты, летящие со стороны России в сторону украинской женщины с ребенком.

Учительница сообщила об этом директору школы, вызвавшему полицию. Затем к делу подключились российская ФСБ и служба защиты детей.

Отцу, который воспитывает ребенка один, предъявлены серьезные обвинения, за которые теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Девочку отправили в детский дом.

Напомним, ранее в Тульской области России обвинили гражданина Украины в шпионаже и приговорили его к 16 годам колонии строгого режима.

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Дата публикации
Просмотры
691
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