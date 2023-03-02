12-летнюю девочку в России отправили в детдом из-за рисунка против войны: фото

Отца, который воспитывает ребенка один, обвинили в "дискредитации" российской армии. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В среду, 1 марта, в Тульской области РФ сотрудники ФСБ арестовали 54-летнего Алексея Москалева, против которого возбудили уголовное дело из-за его антивоенных публикаций в соцсетях и "неправильного" воспитания дочери, которая принесла на урок изобразительного искусства рисунок с призывом прекратить войну.

Об этом сообщает издание Meduza.

Ученица шестого класса одной из школ в Тульской области Маша Москалева нарисовала российский флаг с надписью "Нет войне" и украинский — с надписью "Слава Украине". На рисунке также изображены ракеты, летящие со стороны России в сторону украинской женщины с ребенком.

‼️ Masha, 12 лет назад Russian girl, рисунок фотографии в содействии Украины. Режимы общественных бедствий в Masha's father, stole his savings, отмеченные им и появляются девушка к орфанаже. 1/6 pic.twitter.com/GC38LbeHXq — OVD-Info English (@ovdinfo_en) March 1, 2023

Учительница сообщила об этом директору школы, вызвавшему полицию. Затем к делу подключились российская ФСБ и служба защиты детей.

Отцу, который воспитывает ребенка один, предъявлены серьезные обвинения, за которые теперь ему грозит до трех лет лишения свободы. Девочку отправили в детский дом.

Напомним, ранее в Тульской области России обвинили гражданина Украины в шпионаже и приговорили его к 16 годам колонии строгого режима.

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