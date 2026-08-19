12 недель на Сицилии бесплатно: на итальянском острове ищут волонтеров с одним условием

Сицилия / © muvtravel.com

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Семейный ресторан на итальянском острове Леванцо, входящий в Сицилию, предлагает желающим провести от двух до 12 недель с бесплатным проживанием и трехразовым питанием. Впрочем, важное условие — волонтеры должны помогать на кухне 25 часов еженедельно.

Об этом пишет Libertatea.

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Предложение опубликовал ресторан Levanzo Home Food на платформе Worldpackers. Она рассчитана на людей, желающих познакомиться с сицилийской культурой, местной кухней и бытом небольшого средиземноморского острова.

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Что предлагают волонтерам

Участники программы получают меблированную и оборудованную глемпинговую палатку, а также отдельную ванную комнату для членов команды.

Кроме проживания, хозяева обеспечивают волонтеров трехразовым питанием – завтраком, обедом и ужином.

Продолжительность пребывания может составлять от 2 до 12 недель. Конкретный период согласовывается с хозяевами в зависимости от возможностей кандидата.

Какое главное условие

В обмен на проживание и питание волонтеры должны работать 25 часов в неделю.

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Их будут привлекать к работе на кухне: приготовление блюд, оформление и подачи клиентам. Ресторан специализируется в частности на морепродуктах и органической пасте.

От кандидатов ожидают положительного и активного отношения к работе, аккуратности и соблюдению правил гигиены. Также необходимы средние знания итальянского или базовое владение английским языком.

На что придется потратиться самостоятельно

Несмотря на бесплатное проживание и питание, поездка не полностью бесплатная. Волонтерам нужно самостоятельно оплачивать дорогу в Италию, туристическую страховку, местный транспорт и, при необходимости, оформление визы.

Еще одна особенность предложения – в доме нет Wi-Fi. Хозяева позиционируют это как возможность для цифрового детоксикации и отдыха от постоянного пребывания онлайн.

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Такая программа может подойти тем, кто хочет на несколько недель погрузиться в жизнь Сицилии и местную кухню, но не подходит людям, которые планируют работать дистанционно во время пребывания.

Фактически речь идет не о бесплатном отпуске, а о волонтерском обмене: участник помогает ресторану 25 часов в неделю, а получает жилье и питание.

Напомним, британские супруги Алекс и Эмма приобрели шестикомнатный дом на Сицилии за 35 тысяч фунтов стерлингов , но впоследствии выяснилось, что ремонт может стоить более 100 тысяч фунтов. Пара уже отложила реконструкцию, поскольку опасается, что расходы на итальянское жилье помешают осуществить мечту о собственном доме в Великобритании. Супруги все же планируют восстановить террасу с видом на Средиземное море, обустроить дополнительную ванную и завершить другие работы.

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