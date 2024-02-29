13 извержений вулкана за день: в Мексике закрыли два аэропорта из-за пепла (видео)

Самый опасный действующий вулкан Мексики за последние сутки извергся 13 раз, поднимая в небо столбы вулканического пепла и дыма. Высокая вулканическая активность вынудила власти отменить авиаперелеты и установить зону отчуждения в радиусе 12 км от кратера, куда запретили подниматься людям.

Об этом сообщило издание Live Science.

Вулкан Попокатепетль, название которого переводится с ацтекского языка как “дымящаяся гора”, расположен в 72 километрах к юго-востоку от Мехико. Последняя серия извержений началась во вторник, 27 февраля, и продолжается до сих пор.

За последние полмиллиона лет Попокатепетль переживал много периодов активности и покоя, а последнее большое извержение произошло более тысячи лет назад. Сейчас вулкан находится в активной фазе, которая длится уже 30 лет.

В 100-километровом радиусе от вулкана проживает примерно 25 миллионов человек, но по заверениям властей об эвакуации речь не идет, так как серьезной опасности вулкан не представляет при условии, что жители не будут приближаться к кратеру.

“Не пытайтесь подняться на вулкан, так как происходят взрывы и выбросы раскаленных осколков. Соблюдайте запретный радиус в 12 километров от кратера, находиться в этой зоне небезопасно. В случае сильного дождя, держитесь подальше от дна оврагов из-за опасности селей", – говорится в оповещении Национального центра по предотвращению стихийных бедствий Мексики (CENAPRED).

Из-за распространения в воздухе вулканического пепла были отменены по меньшей мере 22 авиарейса и закрыты международные аэропорты в Пуэбло и Мехико. По словам представителей аэропорта, работа будет приостановлена, пока не прекратятся выбросы пепла в атмосферу, так как он представляет большую опасность и при попадании в двигатель самолета в полете может привести к его отказу.

Officials urge caution as Mexico's Popocatepetl volcano continues to spew ash and gas, remaining under a yellow alert. pic.twitter.com/4LBN888Iid — AccuWeather (@accuweather) February 28, 2024

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