13-летний мальчик умер после употребления лапши: детали трагедии

В Каире 13-летнего парня, съевшего три пачки сырой лапши быстрого приготовления, не смогли реанимировать.

Об этом пишет Ynet.

Подросток по имени Хамза поужинал неприготовленной лапшой, когда вернулся с вечерней молитвы. По словам его отца, примерно через 30 минут после ужина он начал жаловаться на рвоту, потливость и сильную боль в животе, а затем потерял сознание.

Хамзу срочно доставили в больницу. Врачи предположили, что он отравился и приказали перевести его в токсикологический центр. По дороге туда мальчика не стало.

После инцидента полицейские арестовали владельца магазина, где подросток купил лапшу.

Как пишет Alarabiya, экспертиза не обнаружила ничего подозрительного в лапше.

Врачи считают, что мальчик умер из-за того, что он съел очень много сырой лапши. Так как она жесткая, это могло привести к непроходимости пищеварительного тракта и фатальным проблемам с кишечником.

