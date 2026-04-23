13-летний мальчик выбросил статуэтку с балкона и убил туристку

Туристка погибла на улице Неаполя / © скриншот с видео

В Италии родителям несовершеннолетнего мальчика, которого обвиняют в убийстве туристки брошенной с балкона статуэткой, может грозить тюремное заключение.

Об этом сообщает издание Unilad

Инцидент с 13-летним мальчиком произошел в Неаполе еще в сентябре 2024 года, когда он якобы бросил статуэтку из оникса весом 2 килограмма с балкона отеля в Испанском квартале города. Пролетев 10 метров она упала на голову 30-летней туристки Кьяры Жаконис, которая ничего не подозревала.

От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы женщина скончалась через два дня в больнице.

Ранее суд по делам несовершеннолетних оправдал подростка, однако теперь обвинение предъявлено родителям мальчика. Их обвиняют в непредумышленном убийстве, поскольку они «должны были присматривать за мальчиком».

Часть аргументов обвинения вращается вокруг предыдущих случаев, связанных с этим мальчиком, который выбрасывал «прищепки для белья, пульт дистанционного управления и планшет» из подобных мест в прошлом.

Родители отрицают обвинения и даже призвали к возобновлению уголовного дела против их сына, который уже достиг 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, чтобы он мог очистить свое имя от вины в суде.

Между тем отец погибшей туристки назвал потенциальные обвинения родителей в непреднамеренном убийстве «шагом» в правильном направлении.

Предварительное слушание этого дела должно состояться в июне.

