13-летний мальчик выбросил статуэтку с балкона и убил туристку
Ранее суд по делам несовершеннолетних оправдал подростка. Однако теперь обвинение предъявлено родителям мальчика.
В Италии родителям несовершеннолетнего мальчика, которого обвиняют в убийстве туристки брошенной с балкона статуэткой, может грозить тюремное заключение.
Инцидент с 13-летним мальчиком произошел в Неаполе еще в сентябре 2024 года, когда он якобы бросил статуэтку из оникса весом 2 килограмма с балкона отеля в Испанском квартале города. Пролетев 10 метров она упала на голову 30-летней туристки Кьяры Жаконис, которая ничего не подозревала.
От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы женщина скончалась через два дня в больнице.
Ранее суд по делам несовершеннолетних оправдал подростка, однако теперь обвинение предъявлено родителям мальчика. Их обвиняют в непредумышленном убийстве, поскольку они «должны были присматривать за мальчиком».
Часть аргументов обвинения вращается вокруг предыдущих случаев, связанных с этим мальчиком, который выбрасывал «прищепки для белья, пульт дистанционного управления и планшет» из подобных мест в прошлом.
Родители отрицают обвинения и даже призвали к возобновлению уголовного дела против их сына, который уже достиг 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, чтобы он мог очистить свое имя от вины в суде.
Между тем отец погибшей туристки назвал потенциальные обвинения родителей в непреднамеренном убийстве «шагом» в правильном направлении.
Предварительное слушание этого дела должно состояться в июне.
