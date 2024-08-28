13-летняя дочь хирурга незаконно просверлила отверстие в черепе пациента: чем это закончилось

Сам пациент узнал об этом из СМИ.

Хирург в Австрии находится под следствием за то, что позволила своей 13-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента.

Об этом сообщает Yahoo со ссылкой на Kronen Zeitung.

В январе 33-летний мужчина был доставлен в университетскую больницу Граца с серьезными травмами головы после несчастного случая в лесу.

Нейрохирург, имя которой не называется, позволила своей дочери активно участвовать в экстренной операции, в частности просверлить череп пациента.

Операция завершилась без проблем. Однако в апреле анонимная жалоба, поданная в прокуратуру Граца, стала поводом для расследования.

Пациент, как сообщается, впервые прочитал об инциденте в СМИ, и только в июле полиция сообщила, что он стал жертвой.

Его адвокат Питер Фрайбергер сказал: "Ты лежишь там, не желая того, без сознания, и становишься подопытным кроликом. Наверное, нет другого способа сказать это... Это невозможно. Так нельзя делать".

В больнице подтвердили, что проводившая операцию хирург и находившийся там в это время старший хирург были немедленно отстранены от выполнения своих обязанностей. Оба находятся под следствием по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Пятеро других лиц, которые присутствовали в операционной, также находятся под следствием за "неспособность предотвратить деяние, наказуемое законом".

Фрайбергер собирается подать в суд на команду хирургов и потребовать компенсации за боль и страдания потерпевшего, который, по его словам, не смог вернуться к работе.

Напомним, пассажирка самолета спасла жизнь 820-граммового ребенка, который родился в туалете. У женщины начались роды на 25-й неделе беременности.

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