Дональд Трамп

Первые шесть дней войны с Ираном обошлись США в 11,3 миллиарда долларов. Даже этот неполный подсчет показал, что поминутно тратилось более 1,3 миллиона долларов.

Об этом пишет колумнист The New York Times Николас Кристоф.

«Мои цифры базируются только на первоначальных расходах войны с Ираном. Даже оценка в один триллион долларов для полной стоимости не учитывает более дорогой бензин, который мы теперь покупаем, и более дорогие удобрения и продукты, что, вероятно, скоро скажется. Мы умеем находить деньги, когда есть политическая воля, например, чтобы сбрасывать бомбы на другой конец света. Но где та же воля, чтобы обеспечить людям медицинскую помощь, образование и строить вместо того, чтобы разрушать? - сказал колумнист.

Война против Ирана — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится на финальном этапе достижения своих целей в военной кампании против Ирана.

Тем временем в некоторых районах Тегерана были активированы системы противовоздушной обороны, сообщали о взрывах на западе, в центре и на востоке столицы Ирана, а государственные СМИ заявили, что иранские силы реагируют на «вражеские цели»

СМИ пишут, что Ормузский кризис, вызванный блокировкой пролива со стороны Ирана и стремительным ростом цен на нефть, осветил кризис, в котором оказался Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Украина разрабатывала стратегию экономического истощения Кремля, рассчитывая на невозможность России финансировать колоссальные выплаты за погибших на войне. Однако «нефтяной разворот» Дональда Трампа и глобальная дестабилизация из-за войны в Иране предоставили Москве финансовый кислород, отодвинув срок возможного коллапса российской экономики.