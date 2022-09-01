14 китайских истребителей пересекли линию разграничения с Тайванем

Сегодня, 1 сентября, 14 китайских истребителей пролетели через срединную линию Тайваньского пролива.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию министерства обороны Тайваня.

"Четырнадцать китайских истребителей пролетели в четверг через срединную линию Тайваньского пролива, которая обычно служит неофициальным территориальным барьером", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство Тайваня сообщило о неоднократных полетах беспилотников Китая вблизи небольших островов, которые оно контролирует.

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