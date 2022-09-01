Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

14 китайских истребителей пересекли линию разграничения с Тайванем

Дата публикации
Просмотры
1687
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
14 китайских истребителей пересекли линию разграничения с Тайванем

Фото: Associated Press

Министерство обороны Тайваня заявляет, что Китай продолжает военную деятельность вблизи острова.

Сегодня, 1 сентября, 14 китайских истребителей пролетели через срединную линию Тайваньского пролива.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию министерства обороны Тайваня.

"Четырнадцать китайских истребителей пролетели в четверг через срединную линию Тайваньского пролива, которая обычно служит неофициальным территориальным барьером", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство Тайваня сообщило о неоднократных полетах беспилотников Китая вблизи небольших островов, которые оно контролирует.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация