14-летней девочке увеличили грудь: операция закончилась трагедией

Девочка умерла в больнице после операции по увеличению груди / © pixabay.com

В Мексике 14-летняя девушка трагически погибла после того, как, по сообщениям, ей была сделана несанкционированная операция по увеличению груди, о которой, по словам ее отца, он не знал.

Об этом пишет британское издание mirror.co.uk

Палома Николь Арельяно Эскобедо умерла в больнице через неделю после операции, а причиной смерти, как сообщается, были осложнения, вызванные респираторным заболеванием. Ее отец Карлос Арельяно утверждает, что виной всему было увеличение груди, и требует расследования, поскольку, по его словам, операция была проведена без его ведома.

Карлос утверждает, что узнал об этом только на ее похоронах, когда якобы обнаружил, что у нее были имплантаты груди и шрамы. Он сказал: «В ее свидетельстве о смерти в качестве причины смерти было указано „болезнь“, чтобы скрыть правду».

Карлос также сказал, что ему кажется подозрительным, как быстро было подготовлено свидетельство о смерти его дочери.

Он заявил: «Они дали его нам сразу, я не знаю, как они это сделали так быстро». В свидетельстве причиной смерти был указан отек мозга вследствие респираторного заболевания.

На следующий день после похорон Карлос подал жалобу, когда понял, что за «страданиями» и смертью его дочери стоит нечто большее. Он заявил, что это было «сокрытие», и добавил: «Я требую, чтобы все ответственные лица были привлечены к ответственности». Прокуратура подтвердила, что ведет расследование.

