Полиция в Польше. / © Associated Press

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В Польше подросток с ножом напал на свою мать. Инцидент произошел 27 ноября в жилом доме в центре города Твардогура Нижнесилезского воеводства. На место срочно вызвали полицию, спасателей и медиков.

Об этом сообщило издание RMF24.

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По данным прокуратуры, вероятному нападающему около 14 лет. После инцидента правоохранители задержали молодого человека.

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Отмечается, что подозреваемый является несовершеннолетним, поэтому рассмотрением дела будет заниматься семейный суд по делам несовершеннолетних. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения.

В то же время, информации о состоянии пострадавшей женщины пока нет.

Как сообщалось, в Варшаве 22-летний украинец поджег себя возле Президентского дворца. Он, по предварительным данным, прибыл на место происшествия с рюкзаком. Внутри были легковоспламеняющиеся жидкость и документы. Парень облил голову и тело этим веществом, после чего поджег себя.

Молодой человек был студентом одного из польских университетов и, вероятно, таким образом протестовал против дискриминации украинцев в Польше. По информации некоторых медиа, поступок мог быть связан с «проблемами в обучении». Точной информации, где учился украинец, нет.

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