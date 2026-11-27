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14-летний подросток с ножом набросился на родную мать: что известно
Подросток был задержан после нападения на мать.
В Польше подросток с ножом напал на свою мать. Инцидент произошел 27 ноября в жилом доме в центре города Твардогура Нижнесилезского воеводства. На место срочно вызвали полицию, спасателей и медиков.
Об этом сообщило издание RMF24.
По данным прокуратуры, вероятному нападающему около 14 лет. После инцидента правоохранители задержали молодого человека.
Отмечается, что подозреваемый является несовершеннолетним, поэтому рассмотрением дела будет заниматься семейный суд по делам несовершеннолетних. Правоохранители выясняют все обстоятельства нападения.
В то же время, информации о состоянии пострадавшей женщины пока нет.
Как сообщалось, в Варшаве 22-летний украинец поджег себя возле Президентского дворца. Он, по предварительным данным, прибыл на место происшествия с рюкзаком. Внутри были легковоспламеняющиеся жидкость и документы. Парень облил голову и тело этим веществом, после чего поджег себя.
Молодой человек был студентом одного из польских университетов и, вероятно, таким образом протестовал против дискриминации украинцев в Польше. По информации некоторых медиа, поступок мог быть связан с «проблемами в обучении». Точной информации, где учился украинец, нет.