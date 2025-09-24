14-летняя девочка умерла после операции по увеличению груди — фото

Реклама

В Мексике 14-летняя девочка умерла после того, как ей сделали несанкционированную операцию по увеличению груди.

Об этом сообщает Need To Know.

Палома Николь Арельяно Эскобедо скончалась в больнице спустя неделю после операции.

Реклама

Сообщается, что причиной ее смерти стали осложнения из-за респираторного заболевания. Но ее отец, Карлос Арельяно, утверждает, что во всем виновата пластика груди и требует расследования.

Он утверждает, что операция была проведена без его ведома.

Карлос заявил, что узнал это только на ее похоронах, когда якобы обнаружил у нее грудные имплантаты и шрамы.

Он сказал: «В свидетельстве о ее смерти ложно указали „болезнь“ как причину смерти, пытаясь скрыть правду».

Реклама

Палома и Карлос Арельяно / © Jam Press

Палома скончалась в больнице города Дуранго.

Карлос сказал, что у него вызывает подозрение, как быстро было подготовлено свидетельство о смерти его дочери. Он заявил: «Они отдали его нам сразу. Я не знаю, как они это сделали так быстро».

В свидетельстве было указано, что причиной смерти стал отек мозга в результате респираторного заболевания.

После похорон на следующий день Карлос подал жалобу, когда понял, что за «страданием» и смертью его дочери стоит нечто большее. Он утверждал, что произошло «сокрытие».

Реклама

Карлос сказал: «Я требую, чтобы все виновные были наказаны».

Прокуратура подтвердила, что проводит расследование.

Напомним, в Киеве скончалась 24-летняя роженица, пострадавшая от удара РФ.