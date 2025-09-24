- Дата публикации
-
Категория
Мир
14-летняя девочка умерла после операции по увеличению груди — фото
Ребенок сделал маммопластику тайно от отца.
В Мексике 14-летняя девочка умерла после того, как ей сделали несанкционированную операцию по увеличению груди.
Об этом сообщает Need To Know.
Палома Николь Арельяно Эскобедо скончалась в больнице спустя неделю после операции.
Сообщается, что причиной ее смерти стали осложнения из-за респираторного заболевания. Но ее отец, Карлос Арельяно, утверждает, что во всем виновата пластика груди и требует расследования.
Он утверждает, что операция была проведена без его ведома.
Карлос заявил, что узнал это только на ее похоронах, когда якобы обнаружил у нее грудные имплантаты и шрамы.
Он сказал: «В свидетельстве о ее смерти ложно указали „болезнь“ как причину смерти, пытаясь скрыть правду».
Палома скончалась в больнице города Дуранго.
Карлос сказал, что у него вызывает подозрение, как быстро было подготовлено свидетельство о смерти его дочери. Он заявил: «Они отдали его нам сразу. Я не знаю, как они это сделали так быстро».
В свидетельстве было указано, что причиной смерти стал отек мозга в результате респираторного заболевания.
После похорон на следующий день Карлос подал жалобу, когда понял, что за «страданием» и смертью его дочери стоит нечто большее. Он утверждал, что произошло «сокрытие».
Карлос сказал: «Я требую, чтобы все виновные были наказаны».
Прокуратура подтвердила, что проводит расследование.
