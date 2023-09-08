140 лет такого не было: мощные ливни парализовали Гонконг (фото)

На данный момент жертв или пострадавших нет.

Мощные дожди парализовали большую часть Гонконга в пятницу, 8 сентября. В частности, внезапное наводнение затопило станции метро, водители застряли на дорогах. Власти приостановили работу школ и призвали общественность искать безопасные убежища.

Об этом пишет CNN.

В общей сложности на острове Гонконг, в районе Коулун и на так называемых Новых территориях, островах в северо-восточной части региона, жители которых больше всего пострадали от непогоды, выпало более 200 мм осадков.

Последствия стихии / Фото: Associated Press

Из-за ливней затопило улицы, припаркованные автомобили, а водители авто, которые в это время пытались проехать, вынуждены были остановиться и спасаться на крышах своих автомобилей.

Большая вода подтопила первые этажи построек и даже залила несколько станций метро. О жертвах среди людей или пострадавших пока не сообщается.

В правительстве Гонконга призвали жителей оставаться дома и держаться подальше от низменных мест и позаботиться о личной безопасности во время неблагоприятных погодных условий.

Напомним, в столице Индии — Нью-Дели — зафиксировали рекордный по количеству осадков день — такого не было с 1982 года. Ливни вызвали наводнения и оползни, от которых погибли, по меньшей мере, 22 человека.

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