В глушении GPS над Северным морем подозревают российский корабль / © Фото из открытых источников

Реклама

Две недели назад, 9 ноября, около 140 самолетов над Северным морем, восточной Англией, Нидерландами и северо-западной Германией столкнулись с препятствиями в работе GPS. Сбои продолжались примерно 20 минут, а в отдельные моменты сигнал теряли до 92 воздушных судов одновременно.

Об этом пишет британское издание The Sun со ссылкой на расследование The i Paper и данные авиационной аналитической группы Hexbird.

Реклама

Какие самолеты пострадали от помех GPS

Среди самолетов, у которых возникли проблемы с навигацией, были рейсы трех крупных авиакомпаний. В частности, речь идет о British Airways, выполнявшем перелет из Лондона в Стокгольм, Ryanair на маршруте Эдинбург — Рим и easyJet, следовавшего из Манчестера в египетскую Хургаду.

Реклама

По оценкам аналитиков, примерно 40 самолетов испытали препятствия, находясь непосредственно в воздушном пространстве Великобритании или вблизи него. Среди других авиакомпаний, чьи пилоты сообщали о проблемах, называли Lufthansa, Air France и скандинавскую SAS.

Глушение GPS — это намеренное создание мощных радиопомех, перекрывающих слабые сигналы спутников. Поэтому навигационный приемник не может правильно определить местонахождение или время.

Почему подозревают российский военный корабль

В момент возникновения препятствий в этом районе Северного моря находился российский военный корабль, сопровождавший три грузовых судна — Lady R, Lady D и Maia-1. Эти корабли связывают с перевозкой российских военных грузов. Конвой двигался к югу в направлении Ла-Манша, а за его перемещением следили корабли НАТО.

Анализ данных о воздушном движении указал на вероятную работу одного радиопередатчика в море. Бывший офицер военно-морской разведки Джеймс Дроксфорд считает, что источником препятствий почти наверняка являлся корабль сопровождения, а не торговые суда. Он предполагает, что глушение могло быть реакцией на наблюдение со стороны западных военных.

Реклама

В то же время аналитики Hexbird отмечают: имеющиеся данные не позволяют установить, кто именно использовал передатчик. Они не смогли ни подтвердить, ни исключить причастность русского конвоя к препятствиям. Итак, версия о российском военном корабле остается предположением.

Эксперт по радиоэлектронной борьбе доктор Томас Визингтон отметил, что подтвержденная причастность России означала бы ужесточение кампании помех, которую уже наблюдают в Европе.

«Это первый случай, насколько мне известно, когда мы видим что-нибудь настолько далеко на западе. Но я также не думаю, что это будет в последний раз», — сказал он.

Угрожало ли это безопасности пассажиров

Наибольшее беспокойство вызвало то, что сбои произошли во время полетов на значительной высоте. По данным нидерландской службы управления воздушным движением, по меньшей мере семь самолетов, следовавших в амстердамский аэропорт Схипгол, сообщили о проблемах со спутниковой навигацией. Все они успешно приземлились с помощью диспетчеров, а сама служба не зафиксировала последствия безопасности полетов.

Реклама

У современных пассажирских самолетов есть альтернативные системы навигации, а пилоты научены действовать в случае потери GPS. Поэтому даже при таких препятствиях экипажи могут продолжать полет, используя другие средства определения местоположения.

Информацию о примерно 140 пострадавших самолетах также подтвердили Объединенный комитет парламента Великобритании по национальной безопасности. Инцидент назвали поводом для серьезного беспокойства. Глава комитета Мэтт Вестерн заявил, что подобные действия могут не достигать уровня открытого военного акта, но направлены на создание хаоса и страха. Он также предостерег, что такие операции могут являться испытанием наступательных возможностей и готовности западных стран реагировать.

Как Россия и Украина используют радиоэлектронную борьбу

Помехи спутниковой навигации стали частью более широкого технологического противостояния. Во время российских ракетно-дроновых атак украинцы иногда замечают, что их телефоны вместо Киева показывают Лиму в Перу. Это результат работы украинского комплекса РЭБ «Лима», который создает мощное электромагнитное поле и сбивает с ориентации российские воздушные цели.

Россия, в свою очередь, совершенствует оборудование, помогающее беспилотникам противостоять радиопомехам. В октябре 2026 года военный эксперт Сергей Бескрестнов «Флэш» сообщил о появлении на российских «Шахедах» новых защищенных антенн спутниковой навигации CRPA на 32 элемента. Они способны более эффективно подавлять препятствия от украинских средств РЭБ.

Еще одно направление — навигация по изображению местности вместо спутниковых координат. В конце октября «Флэш» предупреждал о российских дронах с модулем «Сусанин», которые могут распознавать ландшафт и ориентироваться по нему, в том числе по огням на дорогах ночью. Такая технология позволяет беспилотникам обходить традиционную GPS-блокировку и часть средств радиоэлектронной борьбы.

Новости партнеров

Новости партнеров