15-летний сын Кадырова, избивший арестованного уроженца Украины, получил третью награду за месяц

15-летний Адам Кадыров получил два ордена и звание "героя Чечни".

15-летний сын скандального главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил уде третью награду за месяц после публикации видео, на котором он избивает арестованного Никиту Журавеля, который сжег Коран.

Так, сегодня, 25 октября, глава российскрй Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил 15-летнего Адама Кадырова высшей государственной наградой республики — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".

По словам Темрезова, награда присвоена за "личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей". Он назвал Адама Кадырова "истинным патриотом своей малой родины Чечни и своего Отечества", а Рамзана Кадырова — своим "братом и коллегой".

Вчера стало известно, что глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил сыну Кадырова орден "Дуслык" – "за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия". Для этого он специально летал в Грозный.

Награждение произошло после того, как неделей ранее депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев публично возмутился присвоением 15-летнему Адаму Кадырову звания "героя Чечни". Позже депутат извинился "за свое эмоциональное высказывание".

6 октября Рамзан Кадыров присвоил своему сыну Адаму звание "героя Чечни".

Дело Никиты Журавеля

Напомним, месяц назад Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает обвиняемого в сожжении Корана, 19-летнего уроженца оккупированного Крыма Никиту Журавеля. "Дон-дон" заявил, что гордится поступком сына.

19-летнего уроженца Украины Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. Его россияне обвиняют его в том, что парень якобы "за вознаграждение от украинских спецслужб" сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде.

Вопреки закону РФ, Журавеля перевезли в Чечню.

"Дон-дон" сменил любимчика

Обратим внимание, что Кадыров-старший активно пиарит своего среднего сына Адама, хотя ранее "выводил в люди" старшего сина, 17-летнего Ахмата, названного в честь деда.

В марте этого года Рамзан Кадыров даже представил Путину Ахмата на встрече в Кремле.

17-летний Ахмат Кадыров на встрече с Путиным /Фото: росСМИ

Политолог Дмитрий Васильев высказывал мнение, что Путин в случае смерти или болезни своего приспешника Рамзана Кадырова может поставить руководить Чечней его старшего сына, 17-летнего Ахмата Кадырова.