15-летняя девушка раскопала могилу серийного убийцы после снов: чем все закончилось

Девочка-подросток эксгумировала тело убийцы после того, как он явился ей во сне и умолял о помощи.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

После серии причудливых снов, где мертвый убийца "говорил" с 15-летней девочкой и умолял ее о помощи, подросток был пойман за выкапыванием его тела.

Ласаро Барбоза де Соуза убил шесть человек в Бразилии в ходе серии убийств в 2021 году, прежде чем полиция догнала его в кровавой перестрелке.

Ласаро Барбоза де Соуза / Фото: dailystar.co.uk

Но в марте в этом году — спустя почти два года после того, как убийца и насильник был застрелен полицией в доме его бывшей свекрови в Гоясе, центральная Бразилия, — могила де Соузы была раскопана.

Следователь Рафаэль Нерис сообщил журналистам, что 15-летнюю девушку, имя которой не разглашается, выследили после того, как ее заметили камеры видеонаблюдения.

Когда ее арестовали 15 марта, на ее одежде все еще была могильная грязь.

"Было понятно, что именно она ограбила могилу", — сказал он.

Могила Ласаро де Соузы / Фото: dailystar.co.uk

Она призналась в эксгумации тела после того, как ей приснилось, что убийца все еще жив и "нуждается в ее помощи".

"Девушка сообщила, что ей снилось несколько снов, в которых Ласаро появлялся и просил ее вытащить его из могилы, потому что он был жив и нуждался в ее помощи", — пояснил он.

Полиция сообщила, что девушку повез на кладбище ее 21-летний бойфренд. Несмотря на то, что любимый пытался предупредить, что это неправильно и что им туда нельзя ходить, она сильно настаивала.

Хотя сначала сообщалось о том, что череп де Соузы был украден, позже было установлено, что тело не пострадало.

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По словам Нерис, девочку могут не обвинить, и сейчас могила снова засыпана и восстановлена.

Террор де Соузы начался 9 июля в 2021 году. Он ворвался в дом Клаудио Видаля, убив бизнесмена и двух его сыновей. Затем де Соуза похитил жену Видаля, 43-летнюю Клеонис Маркес, прежде чем убить ее, пока он скрывался от полиции.

Затем он врывался в ряд других близлежащих домов, часто заставляя жителей пить и брать с собой навоз. 12 июня полиции удалось выследить де Соузу, но после короткой перестрелки ему удалось скрыться. Он застрелил троих жильцов дома, двое из них были тяжело ранены. 15 июня он участвовал в очередной перестрелке с полицией, ранив одного офицера.

Всю следующую неделю он скрывался, время от времени его замечала полиция, но ему всегда удавалось скрыться. Но 28 июня киллера выследили в доме своей бывшей свекрови. Де Соуза был оцеплен и погиб от пуль.

Напомним, американец по имени Тони рассказал, как смог убежать от серийного убийцы Джона Гейси. Клоун-убийца изнасиловал, пытал и убил не менее 33 молодых людей и мальчиков в городе Норвуд-Парк.

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