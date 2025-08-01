15-летняя девушка умерла на отдыхе после того, как вкусно поела: причина трагедии шокирует

Девушка умерла во время отдыха на пляже / © pixabay.com

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В Британии во время отдыха на пляже загадочно умерла 15-летняя девушка. Только через два года после трагедии стала известна причина трагедии.

Об этом пишет mirror.co.uk

15-летняя Люси Рид 24 июня 2023 года пошла купаться со своей подругой возле пляжа Клиторпс. Ее мать Лиз подняла тревогу, когда дочь не появилась на условленном месте встречи, и в тот же день в 14:00 была начата срочная поисково-спасательная операция.

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Сообщается, что спасатели провели несколько часов, ища девушку-подростка в воде. Позже в тот же вечер Люси была найдена, после чего ее доставили вертолетом в Королевскую больницу Халла. К сожалению, она погибла.

Д-р Джастин Кук пришел к выводу, что 15-летняя девушка из Гейнсборо умерла от асфиксии после вдыхания содержимого желудка, когда она пыталась найти безопасное место в глубокой воде, а отлив относил ее все дальше от берега, как показало посмертное обследование, сообщает Birmingham Live.

Старший коронер Большого Линкольншира Пол Смит после двухдневного слушания признал смерть Люси несчастным случаем.

Он сказал: «Люси Александра Рид умерла 24 июня 2023 года в реке Гумбер в Клиторпсе в результате асфиксии. Она поехала на побережье на однодневную экскурсию. Она съела сытный обед и вскоре после этого зашла в мелкую воду. Прилив спадал, и они быстро оказались в глубокой воде и отплыли от берега. После того, как она пробыла в воде примерно 30 минут, пытаясь доплыть до места, где могла бы стать на ноги, Люси стошнило, она вдохнула содержимое желудка и потеряла сознание.

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Это подтверждает тезис, что после употребления пищи лучше не плавать.

Мама девочки подтвердила, что ее дочь поела в кафе картошку фри и пиццу. Она убеждала девочку не плавать, однако та все же уговорила мать.

Напомним, на озере Лох-Несс зафиксировали загадочную фигуру