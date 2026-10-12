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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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15-летняя девушка во время собственных похорон начала шевелиться в гробу: всё закончилось неожиданно

15-летняя девочка внезапно проснулась в гробу во время собственных похорон.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Девушка внезапно зашевелилась в гробу

Девушка внезапно зашевелилась в гробу / © Veer

В Гватемале во время похорон внезапно «воскресла» 15-летняя девочка. Она проснулась в гробу и попросила о помощи.

Об этом пишет thesun.co.uk.

15-летняя Юлейда Икскотояк была признана умершей. Это произошло после того, как она потеряла сознание по дороге в больницу. Ее отец Абрахам Икскотояк проверил пульс и был уверен, что дочь мертва. При этом он не отвез дочь в больницу. Мужчина купил гроб, поместил туда дочь и сообщил семье трагическую новость.

В какой-то момент её мать, Лесвия Риос, наклонилась над гробом и заметила движение внутри.

Она рассказала местным СМИ: «Я постоянно повторяла, что она жива; она не умерла. Когда я плакала, склонившись над её гробом, мы открыли окно, и она начала двигаться, проснулась и вдруг поднялась».

Ошеломленные родственники помогли подростку выбраться из гроба. На драматических кадрах этого печального события видно, как девушка — одетая в розовую футболку — просыпается в гробу живой и здоровой, а её радостные близкие восклицают «аллилуйя».

Девочке помогают встать из гроба / © The Sun

Девочке помогают встать из гроба / © The Sun

Вспоминая свои, казалось бы, последние минуты, девушка сказала: «У меня очень сильно начало болеть сердце; оно стало тяжелым, а потом я потеряла сознание, как будто отключилась. Я благодарю Бога и своих родителей за то, что я жива. У меня до сих пор дрожат руки, но я уже прихожу в себя. Это было чудо».

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