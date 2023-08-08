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15-я годовщина вторжения России в Грузию: в США сделали заявление

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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15-я годовщина вторжения России в Грузию: в США сделали заявление

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление в 15-ю годовщину вторжения РФ в Грузию / Фото: Associated Press

Блинкен напомнил, что Россия до сих пор не выполнила свои обязательства и не вывела войска из Грузии.

В США подчеркнули, что они поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии и стремятся привлечь Россию к ответственности за агрессию против этой страны в 2008 году.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня (8 августа – ред.) исполняется пятнадцать лет с тех пор, как Россия вторглась в Грузию и оккупировала 20% ее территории. Россия до сих пор отказывается выполнять свои обязательства по прекращению огня 2008 года. Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Грузии", — написал он в Twitter.

Американский дипломат напомнил, что Россия до сих пор не выполнила свои обязательства и не вывела войска из Грузии.

"Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости привлечь Россию к ответственности за невыполнение соглашения о прекращении огня из шести пунктов от 2008 года, предусматривающего вывод ее войск на позиции, предшествовавшие конфликту, а также обеспечение беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи", — заявил госсекретарь США.

Следует отметить, что 8 августа 2008 года Россия официально ввела войска в Грузию. Тогда российская авиация атаковала мирные города и деревни, порт и стратегические объекты. Москва поддержала сепаратистов Абхазии и Южной Осетии, а позже официально признала независимость этих территорий.

Напомним, в Госдепе отметили, что США продолжат давление на Россию для возобновления "зернового соглашения".

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Дата публикации
Просмотры
1060
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