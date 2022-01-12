150 собак заболели неизвестной болезнью после прогулки по пляжу: какие симптомы

Пока точно неизвестно, что вызывает болезнь.

В районе Скарборо, что в Великобритании, после прогулок на пляже заболело 150 собак.

Об этом пишет Mirror.

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По словам местных, чьи домашние животные заболели после прогулок на пляже у их четырехлапых была ужасная диарея в течение нескольких дней. Другие говорят, что их псы блевали и постоянно спали. Также есть сообщения, что заболели собаки, не гулявшие по местному пляжу, но проходили на обочинах, где был помет других животных.

"К сожалению, кажется, что нет никакой корреляции кроме контакта с пляжем, поэтому, возможно, убедитесь, что они ничего не едят на пляже, и выкупайте их, если они были на пляже, если это токсины или что-то подобное", — сказала ветеринарная медсестра Броган Прауд, руководящая службой по уходу за животными на побережье Йоркшира.

Специалист не советует брать своих питомцев на пляж, пока местные власти не выяснят подробности инцидента. Соответствующие органы изучают это. Она также призывает обращаться к ветеринарам при появлении симптомов у питомца.

Броган Прауд добавила, что собаки и птицы могут распространять болезнь фекалиями. Пока точно неизвестно, что вызывает болезнь.

Напомним, в Алтайском крае России неизвестные расстреляли табун лошадей с жеребятами. Погибли более полусотни животных.

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