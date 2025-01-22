154-килограммовая женщина легла на своего приемного 10-летнего сына, чтобы наказать: мальчик умер

Женщина из Индианы, США, приговорена к 6 годам за убийство 10-летнего приемного сына. Она лежала на нем несколько минут.

Об этом сообщает CBS News.

В октябре Дженнифер Ли Уилсон признала себя виновной в убийстве по неосторожности. Американка призналась, что прижала своего приемного сына, Дакоту Леви Стивенса, к земле, лежа на нем около пяти минут, нанеся ему смертельные травмы.

Стало известно, что Дакота сбежал в соседний дом в апреле, но Уилсон вернула его домой. Соседка Дженнифер рассказала, что в тот день мальчик прибежал к ней домой и попросил усыновить его, потому что родители избивали его и не звонили социальному работнику, согласно судебным записям. Соседка сказала, что потом Уилсон пришла, чтобы забрать сына обратно. Соседка сообщила полиции, что не видела никаких признаков травм на мальчике в то время.

Уилсон рассказала, что ее сын все еще "вередовал" и упал на землю, говоря, что уходит — тогда она легла ему на живот и позвонила его социальному работнику.

Дженнифер сказала, что она спросила Дакоту, готов ли он подняться, но мальчик не отвечал. Затем она перевернула его и увидела, что его веки бледны, принялась делать ему искусственное дыхание и позвонила 911.

Детективы шерифа округа Портер пытались реанимировать Дакоту, но не смогли. Через два дня мальчик скончался в местной больнице. Причиной смерти была признана механическая асфиксия, а способом – убийство.

Рост Дакоты составил 147 см, а вес – 40 кг, тогда как рост Уилсон – 150 см, а вес – 154 кг, говорится в показаниях под присягой.

Напомним, в Белой Церкви 16-летний подросток, подозреваемый в пытках 12-летней девочки, и его мама прокомментировали решение суда.

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