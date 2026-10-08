16-летний парень доверился ИИ и застрял на краю пропасти: как он спасся из ловушки

Горы / © Associated Press

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16-летний подросток в Канаде чуть не погиб на скале после того, как спланировал свой маршрут с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The New York Times.

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Инцидент произошел в Ванкувере в провинции Британская Колумбия. В субботу в 7:30 утра 16-летний Брайс Винсент Говрилюк отправился в сложный восьмичасовой поход по крутой скале от горы Граус к соседней горе Краун.

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У парня есть опыт занятий скалолазанием, однако этот маршрут он проходил впервые и спланировал его с помощью чат-бота Anthropic на базе искусственного интеллекта — Клода.

С рюкзаком весом около девяти килограммов со снаряжением парень поднялся подъемником на вершину горы Граус и пошел по каменистой тропинке. За неимением ориентиров он ошибочно свернул не туда и попал на крутую скалу, где нужны веревки и снаряжение.

Впоследствии путь стал таким сложным, что подросток застрял на почти вертикальной стене на узком выступе шириной около полутора метров, имея позади пропасть.

«Это была моя ошибка. Я застрял на выступе. Мне некуда идти», — сказал Брайс в интервью.

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Парень позвонил своей маме Джоэлл Говрилюк, которая призывала его никогда не ходить в горы в одиночку, и предупредил, что будет вызывать спасателей. После этого он обратился в Королевскую канадскую конную полицию, которая привлекла волонтерскую поисково-спасательную команду North Shore Rescue. До прибытия экипажа другие туристы помогли парню батончиком мюсли и космическим одеялом.

Вскоре на место прибыл вертолет, однако из-за угрозы безопасности роторов он не смог подлететь вплотную. Два спасателя спустились к подростку на веревке, после чего с помощью страховочного пояса подняли его на борт. Брайс назвал их героями и отметил, что они его спасли.

Менеджер поисковой службы North Shore Rescue, 67-летний Пол Марки отметил, что парень был хорошо подготовлен к обычным походам, но не к такому сложному скалолазанию, и очень боялся за свою жизнь. Он подчеркнул, что туристам не следует слепо доверять искусственному интеллекту в планировании маршрутов:

«Я сказал ему: "Клод ничего не знает об этой местности". Нужно иметь здравый смысл и принимать правильные решения, рассматривая предложенные предложения».

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Компания Anthropic не ответила на запрос о комментарии. Сам Брайс признает свою ошибку и не обвиняет искусственный интеллект в произошедшем, однако полностью изменил свое отношение к подобным технологиям.

Теперь он считает, что искусственный интеллект можно использовать для бизнеса или учебы, но для выбора туристических маршрутов он никогда больше им не будет пользоваться. Несмотря на пережитое, подросток не собирается бросать скалолазание и мечтает в будущем стать самым молодым канадцем, который покорит Эверест.

Напомним, в возрасте 30 лет погиб рекордсмен по скалолазанию Джейк Вайзенант, ранее установивший потрясающий скоростной рекорд на Эль-Капитане. Судебно-медицинская служба подтвердила факт смерти в результате несчастного случая.

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