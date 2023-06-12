16-летняя девочка, которой тигр разорвал лицо, откровенно рассказала о своей непростой жизни (фото)

В детстве она испытывала жестокие издевательства, но теперь чувствует себя гораздо лучше.

Меган Крюгер было всего 18 месяцев, когда ее родители — 42-летняя Дот и 46-летний Каспер — отвезли ее в заповедник в провинции Фри-Стейт в Южной Африке в июне в 2007 году.

Об этом пишет nypost.com.

Счастливая семья наблюдала за гигантскими кошками на огороженной территории, а Каспер был рад показать своей дочери свирепых кошек, хотя Дот вспоминает, что чувствовала себя "неудобно" из-за их размера и близости.

Ужас случился, когда отец и дочь присели у забора, чтобы лучше видеть тигров, и молниеносная атака навсегда обезобразила Меган, которой сейчас 16 лет.

Меган Крюгер / Фото: MagazineFeatures

"Это произошло так быстро. Я не думаю, что мы даже понимали, что происходит, пока тигр не забрал ее", — вспоминал Каспер в интервью Media Drum.

Отец сказал, что тигр вцепился в его малышку своими огромными когтями, протянул ее через проволочный забор и разорвал ей голову и лицо. Отчаявшись спасти свою дочь, Каспер бросился в бой, но в процессе потерял два пальца.

"Я засунул левую руку в пасть животного, чтобы спасти свою маленькую девочку, и мне удалось освободить ее из его пасти", — пояснил он. "Я несколько минут боролся с тигром голыми руками, прежде чем животное отпустило ее".

Меган с родителями и сестрой / Фото: MagazineFeatures

Отец и дочь были доставлены в ближайшую больницу, где им оказали неотложную помощь, состояние стабилизировалось. Маленькую Меган перевели в другое медучреждение, лучше оборудованное для лечения ее больших травм, и она провела там два месяца в отделении интенсивной терапии.

"Все это время нас почти не было дома", — сказала Дот, а Каспер признал, что нападение до сих пор не дает ему покоя.

"В конце концов, это ваш ребенок, за которого вы несете ответственность", — сказал отец, которого мучит чувство вины. "Ты должен защищать его, но подобная авария может произойти невероятно быстро".

Тем не менее, травмы Мегана трагически продолжают влиять на ее повседневную жизнь, поскольку ее родители "сбиваются со счета" тому, сколько операций она испытала для восстановления своей челюсти.

"Кость в ее нижней челюсти все еще достаточно хрупкая, и ее нужно наращивать заново", — объяснила ее мама. "У нее нет нижних зубов, потому что кость очень хрупкая".

На девочку напал тигр, когда ей было 18 месяцев / Фото: MagazineFeatures

Дот и Каспер воспитали свою дочь "нормально" — как и свою младшую дочь Кейлин — хотя школа была для Меган борьбой из-за жестоких насмешек над ее травмами.

"Надо мной издевались в школе из-за того, как я выгляжу", — призналась она, добавив, что седьмой класс был особенно тяжелым, потому что ее много дразнили.

Однако дела у нее пошли лучше.

"Но я очень счастлива в старшей школе, и все принимают меня такой, какой я являюсь", — сказала она. "Я нахожусь в команде дебатов и ежегодно участвую в чемпионате Свободного штата по легкой атлетике за свою школу в метании молота".

Меган сказала, что она прошла долгий путь со времен средней школы и чувствует себя гораздо увереннее в своем облике. Она даже рискнула стать актрисой и уже снялась в короткометражном фильме, транслировавшемся местным телеканалом.

"Раньше я никогда не думала об актерстве, но когда меня пригласили на прослушивание, я решила рискнуть", – сказала она.

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Она призналась, что плакала в первый день и не хотела участвовать, но актер, с которым она работала, призвал ее продолжать.

"После того первого дня я наслаждалась каждой минутой. Это был фантастический опыт", – сказала она. "Было очень круто сниматься в кино. Думаю, однажды я хотела бы сняться в полнометражном фильме".

Меган поделилась, что не возражает, когда люди спрашивают, что произошло с ее лицом, и она предпочитает, чтобы люди спрашивали.

"То, как я выгляжу, меня совсем не беспокоит", — отметила она. "Я такая всю свою жизнь. Я давно это приняла и люблю себя".

Меган призвала всех любить себя, несмотря на внешность: "Не замечай негатив. Смотри на позитив, и ты победишь".

Напомним, мексиканец, весивший более 590 кг, за три года смог сбросить целых 330 кило. В 2016 году Хуан Педро Франко попал в Книгу рекордов Гиннеса как "самый тяжелый человек в мире".

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