16-летняя девушка скончалась после секса: всплыли шокирующие подробности

В Австралии после секса умерла девушка / © pixabay.com

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В Австралии после полового акта скончалась 16-летняя девушка. Она вступала в интимную близость со своим сверстником, и пара практиковала удушение.

Об этом пишет Daily Mail.

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В четверг, 23 августа, службы экстренной помощи получили вызов в один из домов в северной части Сиднея. Причиной стало сообщение о судорожном приступе у 16-летней девушки. Прибыв на место, спасатели обнаружили её без сознания. Несмотря на немедленную помощь, введение медикаментов, введение в кому и транспортировку вертолётом в больницу, её состояние оставалось критическим. Через два дня подросток скончалась.

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По данным «Daily Mail», девушка занималась сексом со своим ровесником. Во время полового акта произошло удушение, после чего подросток потеряла сознание, и у неё начались судороги. Полиция проводит расследование — парень сотрудничает со следователями и не был задержан. Правоохранители отмечают, что расследование продолжается, и пока не сообщают о каких-либо обвинениях.

Эта трагедия вызвала мгновенную реакцию австралийских политиков. Министр социальных услуг Таня Плиберсек подчеркнула необходимость изучить британские нормативные акты, запрещающие изображение сцен удушения и задушения в порнографии.

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина случайно задушил женщину во время секса.

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