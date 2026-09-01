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16-летняя девушка скончалась после секса: всплыли шокирующие подробности
В Сиднее после полового акта скончалась 16-летняя девушка: всплыли шокирующие подробности трагедии.
В Австралии после полового акта скончалась 16-летняя девушка. Она вступала в интимную близость со своим сверстником, и пара практиковала удушение.
Об этом пишет Daily Mail.
В четверг, 23 августа, службы экстренной помощи получили вызов в один из домов в северной части Сиднея. Причиной стало сообщение о судорожном приступе у 16-летней девушки. Прибыв на место, спасатели обнаружили её без сознания. Несмотря на немедленную помощь, введение медикаментов, введение в кому и транспортировку вертолётом в больницу, её состояние оставалось критическим. Через два дня подросток скончалась.
По данным «Daily Mail», девушка занималась сексом со своим ровесником. Во время полового акта произошло удушение, после чего подросток потеряла сознание, и у неё начались судороги. Полиция проводит расследование — парень сотрудничает со следователями и не был задержан. Правоохранители отмечают, что расследование продолжается, и пока не сообщают о каких-либо обвинениях.
Эта трагедия вызвала мгновенную реакцию австралийских политиков. Министр социальных услуг Таня Плиберсек подчеркнула необходимость изучить британские нормативные акты, запрещающие изображение сцен удушения и задушения в порнографии.
Напомним, что в Хмельницкой области мужчина случайно задушил женщину во время секса.