В столице Ирландии в среду, 15 октября, был убит 17-летний парень из Украины. Полиция задержала другого подростка, который может быть причастен к преступлению.

Об этом сообщило издание The Irish Times.

По предварительным данным, 17-летний украинский парень был смертельно ранен ножом в квартире, которую использовала государственная служба по делам детей и семьи Tusla для проживания несовершеннолетних искателей международной защиты.

Пострадавший получил многочисленные раны головы, рук и верхней части тела. Парамедики, которые прибыли на место после 11:00, пытались его спасти, но констатировали смерть.

Второй 17-летний подросток, который также находился в квартире, получил ранения и был доставлен в больницу. Его считают главным подозреваемым в нападении. Полиция сообщила, что не разыскивает других лиц в рамках этого расследования.

По данным ирландских СМИ, в момент трагедии в квартире находилось еще двое парней из третьей страны. Они, вероятно, пытались остановить нападение. Работница здравоохранения, которая вмешалась, получила порез руки.

Tusla подтвердила, что квартира использовалась для проживания четырех несовершеннолетних без сопровождения взрослых и обеспечивалась круглосуточной поддержкой персонала. В ведомстве заявили о «полном сотрудничестве» со следствием.

Государственный патологоанатом доктор Ивонн Маккартни провела предварительный осмотр тела, после чего его отправили на вскрытие.

Министр юстиции Джим О’Каллаган, вице-премьер и министр обороны Микеал Мартин, а также министр по делам детей Норма Фоли выразили соболезнования семье погибшего и всем пострадавшим.

«Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям умершего молодого человека. Я также думаю о других жителях и персонале, поскольку это была шокирующая трагедия для всех в заведении», — заявил О’Каллаган.

