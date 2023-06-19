17-летнего слепого парня выгнали из спортзала: причина возмущает

Сотрудники спортзала попросили слепого мужчину покинуть помещение после обвинения женщины, которая также там тренировалась.

Тобі Аддисона, которому тогда было 17 лет, обвинили в том, что он "пялился" на женщину во время ее тренировки. Об этом он рассказал в подкасте Happy Hour.

Даже когда он объяснил, что он не видит, она ему не поверила, назвала уродом, прежде чем вынудить персонал выгнать его.

Тоби родился зрячим, но с 11 лет начал резко терять зрение и к раннему подростковому возрасту потерял 80% зрения. Сейчас у 21-летнего парня осталось около 4% зрения, что привело к тому, что он оказался в некоторых неудобных ситуациях.

"Я действительно не знаю, куда я смотрю большую часть времени, если только я не разговариваю с кем-то, будто я знаю, что разговариваю с вами, поэтому я стараюсь смотреть в вашу сторону. Итак, я просто смотрел прямо перед собой, и, к сожалению, там была женщина, которая делала какие-то упражнения. Я не знаю, что она делала, были ли это приседания или что-то такое, где вы можете быть в более уязвимом положении, возможно, и не хотите, чтобы на вас смотрели. Она подошла ко мне, и я сначала не знал, что она разговаривает со мной, потому что не делаю ничего плохого. Я просто делаю свое дело. Она сказала что-то вроде "Почему ты продолжаешь смотреть на меня? Прекрати. Не будь таким мерзким". Я сказал: "О, нет, извините, я слепой". У меня была с собой трость, она была сложена у меня на коленях", - вспомнил он.

Тоби Аддисон / Фото: скриншот с видео

Тоби добавил, что существует культура пытаться поймать физкультурников, когда они смотрят и записывают других людей во время их тренировок. Поэтому он подозревает, что женщина думала, что трость была реквизитом, частью его маскировки, чтобы подкрадываться к женщинам.

В то время Тоби не был уверен, что может говорить за себя, поэтому он покинул зал и никогда больше не возвращался.

В заключение он сказал: "Это было грубо, это сильно подорвало мою уверенность и заставило меня почувствовать, что слепота — это проблема, которая вызывает проблемы".

С тех пор Тоби стал сенсацией TikTok и регулярно публикует для своих 255 тысяч подписчиков информацию о своей слепой жизни.

Напомним, после издевательств в школе женщина изменилась на зло обидчикам. Она ошарашила Сеть своим видом.

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